Coinvolto anche marito giudice Scognamiglio Appalti sanità a Napoli, arrestati manager e imprenditori

Arresti e perquisizioni in corso a Napoli nell'ambito di un'inchiesta su appalti nella sanità. Dalle indagini è emerso il presunto pagamento di tangenti, anche da parte della cooperativa Manutencoop. Agli indagati contestate, a vario titolo, corruzione e turbativa d'asta.Al centro delle indagini figurano appalti presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon, per la cura dei bambini, e presso l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Adisu).L'indagine è condotta dai pm Woodcock, Carrano e Parascandolo. Tra le persone coinvolte anche Guglielmo Manna, marito del giudice Anna Scognamiglio, che si occupò del processo per l'applicazione della Severino per il governatore De Luca.