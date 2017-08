Roma Nuovo cambio in Campidoglio: via l'assessore al Bilancio, arriva Lemmetti Lemmetti è stato assessore al Bilancio al comune di Livorno

Grillo sceglie sempre il peggio: spedisce a Roma Lemmetti, assessore che ha alzato tasse per livornesi e moltiplicato rimborsi per la giunta — Andrea Romano (@AndreaRomano9) 23 agosto 2017

La giunta #Raggi non ha voluto #Olimpiadi ma ha raggiunto un record olimpico: ha sfiduciato tre assessori al bilancio in un anno. #M5S — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) 23 agosto 2017

Gianni Lemmetti è il nuovo assessore al Bilancio del Comune di Roma. Lo comunica - attraverso un post su Facebook - il sindaco Virginia Raggi. La notizia aveva cominciato a circolare già da qualche tempo, quando Lemmetti aveva rassegnato le proprie dimissioni da Assessore al Bilancio del Comune di Livorno.L'annuncio in serata mette fine a una serie di indiscrezioni, iniziate in giornata con la notizia del siluramento dell'assessore Mazzillo: "Non ne so nulla", aveva affermato l'assessore uscente. Prima della comunicazione ufficiale del sindaco Raggi era già esplosa la polemica politica.Andrea Mazzillo era entrato a far parte della giunta guidata da Raggi il 30 settembre 2016, dopo la prima crisi dell'amministrazione pentastellata scatenata dalle dimissioni del primo assessore al Bilancio Marcello Minenna, rassegnate il primo settembre. Dimissioni a cui seguì prima la nomina 'lampo' dell'ex procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio Raffaele De Dominicis per poi arrivare all'annuncio il 30 settembre della nomina di Mazzillo, contestualmente a un'altra nomina, quella dell'assessore alle Partecipate Massimo Colomban.Come già nell'ultimo scontro con la sindaca, poco meno di un mese fa, Mazzillo anche questa volta ha spiegato di non sapere nulla della 'novità', nonostante ieri sera sia stato a lungo con la Raggi per una riunione informale su Atac.Era il 1° agosto scorso quando Mazzillo rimise le deleghe al Patrimonio mantenendo solo quella al Bilancio. La mossa arrivò dopo giorni di polemiche per presunte rimostranze dell'assessore sulla presenza di troppi uomini "inviati da Milano" nella squadra della sindaca. Dichiarazioni poi smentite, ma che avrebbero fatto infuriare parte della giunta e i vertici del Movimento.Il 1° agosto, nell'annunciare di aver rimesso la delega, Mazzillo stigmatizzò la mancata trasparenza nella gestione del rimpasto. "Preso atto, attraverso una chat, dell'intenzione della sindaca di nominare altri due assessori, uno con delega ai lavori pubblici e l'altro con delega al Patrimonio e Politiche Abitative, senza avermi neanche informato, ho ritenuto di rimettere formalmente a disposizione della Sindaca le deleghe attinenti al Patrimonio già da stamattina - dichiarava Mazzillo - Ciò mi consentirà di concentrarmi, con ancor maggior impegno, per garantire la solidità dei conti di Roma Capitale in modo così da consentire alla Sindaca di attuare il programma di rilancio della Capitale". Le opposizioni vanno all'attacco."La giunta #Raggi non ha voluto le Olimpiadi ma ha raggiunto un record olimpico: ha sfiduciato tre assessori al bilancio in un anno. #M5S". Lo scrive su twitter il senatore Pd Andrea Marcucci commentando la sostituzione dell'assessore Mazzillo."Siamo all'assurdo. La Raggi cambia per la terza volta in un anno l'assessore al bilancio. Dunque fuori anche Mazzillo. Mai visti tanto caos, incompetenza e incapacità". Così la senatrice del gruppo Misto, Manuela Repetti.La notizia "desta preoccupazione. Ho appreso la notizia da poco, come tutti...". Lo dice all'AdnKronos la consigliera comunale Cristina Grancio, sospesa dall'M5S dopo la polemica sullo stadio di Tor di Valle ma ancora componente del gruppo consiliare pentastellato.Gianni Lemmetti, nato nel 1969 a Pietrasanta, è laureato in economia e commercio. Sposato, due figli, residente a Collodi da alcuni anni, nel suo curriculum figurano una serie di consulenze incentrate in particolare sull'elaborazione dei sistemi di qualità.