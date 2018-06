Errore durante un'esercitazione Canadair russo scarica tonnellate d’acqua su una pattuglia della polizia

Un aereo cargo russo IL-76 carico d’acqua per estinguere gli incendi, in un volo d’esercitazione, per errore ha scaricato tonnellate d’acqua su una pattuglia della polizia stradale impegnata in un posto di blocco.Il carico era di circa 40 tonnellate ed ha colpito in pieno un agente che era appena sceso dall’auto di servizio.