La nota Cannabis: Federcanapa, sentenza non determina chiusura

"La soluzione delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione non determina secondo Federcanapa la chiusura generalizzata dei negozi che offrono prodotti a base di canapa". È quanto sostiene in una nota Federcanapa spiegando che "il testo della soluzione dice chiaramente che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato"salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante".Per tanto la Cassazione - scrive l'Ansa - ha ritenuto che condotte di cessione di derivati di canapa industriale privi di efficacia drogante non rientra nel reato di cui all'art. 73 del T.U.Stupefacenti."Da anni - sostiene ancora la nota di Federcanapa - la soglia di efficacia drogante del principio attivo THC è stata fissata nello 0,5% come da consolidata letteratura scientifica e dalla tossicologia forense.Pertanto non può considerarsi reato vendere prodotti derivati delle coltivazioni di canapa industriale con livelli di Thc sotto quei limiti"."Ci auguriamo che anche le forze dell'ordine si attengano a questa netta distinzione tra canapa industriale e droga nella loro azione di controllo e che non si generi un clima da "caccia alle streghe" con irreparabili pregiudizi, patrimoniali e non,per le numerose aziende del settore. Ogni ulteriore considerazione dovrà essere rimandata alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza da cui potrà essere desunto l'impianto logico-giuridico seguito dalla Corte e che potrà fornire ulteriori spunti di riflessione".