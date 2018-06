Cannabis light, dal Consiglio Superiore di Sanità stop alla libera vendita I prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa sono venduti nei 'canapa shop' come prodotto da collezione, non destinato al consumo. Ma il Consiglio ha avvertito che "non può essere esclusa la pericolosità"

Il ministero della Salute aveva chiesto un parere in riferimento ai "prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa". E il Consiglio Superiore di Sanità (Css) l'ha dato, non escludendo "la pericolosità della 'cannabis light'". Quanto basta per mettere in discussione i cosiddetti 'canapa shop' diffusisi in tutta Italia, poiché il Css raccomanda che non sia consentita la libera vendita.



I prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa sono attualmente venduti nei 'canapa shop' come un prodotto da collezione, dunque non destinato al consumo. Ma il Consiglio ha avvertito che "non può essere esclusa la pericolosità" della cosiddetta cannabis o marijuana light e per questo raccomandato "che siano attivate nell'interesse della salute individuale e pubblica misure atte a non consentire la libera vendita".



"Lasciare che proliferassero questi cannabis shop che vendono prodotti cosiddetti 'light' è stato un grave errore". E' il parere del farmacologo Silvio Garattini, membro del Consiglio di Superiore di Sanità, che ha inviato un parere al ministero della Salute proprio per consigliare di vietare la vendita dei prodotti a base di cannabis. "Questa vendita libera - attacca Garattini - dà l'idea che questa droga possa circolare tranquillamente, ma il limite del Thc fissato dalla legge non esclude affatto che ci possano essere effetti psicotropi: anche con un Thc molto basso bastano due o tre spinelli per 'sballare', specie per i più giovani con il cervello in fase di sviluppo. Secondo me bisogna intervenire e regolamentare il fenomeno".