Canta brano neomelodico e spara in un video su Facebook: identificato 13enne

Aveva fatto il giro del web un video postato su Facebook in cui un adolescente armato di pistola, dopo aver cantato un brano neomelodico napoletano dedicato ai detenuti, sparava un colpo in aria. La Procura per i minorenni di Napoli ha aperto un fascicolo e la Polizia Postale partenopea, con una consultazione incrociata di fonti aperte e banche dati, ha identificato il protagonista: si tratta di un 13enne siciliano.Cresciuto in un contesto 'difficile', sia lui sia i componenti della sua famiglia sono stati segnalati più volte all'autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio.Inizialmente si pensava che il ragazzo ripreso fosse originario della Campania, per il fatto che il protagonista del video si esibisce nel canto di un brano di musica neomelodica. Invece, queste canzoni sono largamente diffuse anche negli ambienti popolari della Sicilia, in cui i minori imparano a cantarle in perfetto dialetto napoletano.