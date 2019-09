Mercati Caos Brexit e titoli auto frenano le borse

di Sabrina Manfroi Wall Street gira in territorio negativo dopo il calo inatteso della fiducia dei consumatori. Le borse europee, già deboli dopo la sentenza della Corte Suprema inglese che riapre di fatto il Parlamento, chiudono in calo. La peggiore proprio la borsa di Londra -0,47%, Francoforte -0,29%, appesantita dalla frenata dei titoli legati all'auto, Parigi chiude sotto la parità, Milano invariata, +0,01%.A Piazza Affari pesa la flessione di Fca che cede il 2%: la Corte di giustizia europea ha dato ragione all'antitrust Ue sulle tasse da pagare in Lussemburgo. Male anche la Juventus (-1,87%) dopo i dati di bilancio e l'annuncio dell'aumento di capitale da 300 milioni. Bene le utility, Snam +2,26%, Terna +2,54%, Hera + 2,89%.Stabile lo spread, 143 punti base, euro su dollaro a 1,10.