Sicurezza Capodanno. Divieto botti in varie città. La Raggi firma ordinanza A dieci giorni dalla fine dell'anno sono circa 1.000 i comuni italiani che hanno già emesso ordinanze anti botti e molti altri le stanno per formalizzare, fa sapere l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che prevede dal 29 dicembre e fino alle ore 24 del 1 gennaio il "divieto assoluto" di "usare materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici" e anche di "usare materiale esplodente anche 'declassificato' a meno di 200 metri dai centri abitati, dalle persone e dagli animali". Nell'ordinanza si considera che "sussiste l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la protezione degli animali e assicurare le necessarie attività di prevenzione attraverso la limitazione dell'uso dei botti e dei fuochi di artificio sul territorio comunale". "L'inosservanza degli obblighi e dei divieti" messi nero su bianco "comportera' l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 25 euro fino a 500 euro oltre al sequestro amministrativo", si legge nell'ordinanza."I botti sono pericolosi per gli uomini, l'ambiente e gli animali e sono vietati a Torino, ricordiamocelo". Lo scrive su twitter Chiara Appendino, sindaca di Torino.Natale e Capodanno in piena sicurezza per Jesolo. Il sindaco Valerio Zoggia, come da tradizione ormai, ha firmato l'ordinanza che vieta lo sparo di mortaretti e simili, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi, o, in genere, accensioni o esplosioni pericolose nonché la rottura di bottiglie e altri oggetti di vetro sulle pubbliche vie e piazze. Il tutto per chiunque viola le disposizioni dell'ordinanza rischia una multa di 200 euro, ridotta se pagata subito o entro 60 giorni. Gli agenti della Polizia Locale potranno comunque procedere al sequestro di eventuali mortaretti, petardi, razzi o vetro.A pochi giorni dai fatti di Berlino i livelli di sicurezza saranno rafforzati. "Non c'è alcuna segnalazione di pericolo - ha precisato il sindaco, Massimo Zedda, durante la presentazione del programma - tuttavia, anche per i cittadini sarà più rassicurante vedere un maggior numero di forze dell'ordine in prossimità di zone affollate". L'invito del primo cittadino, salve le restrizioni al traffico nelle aree interessate, è quello di non usare l'auto. E di non esplodere i botti. "Non serve una ordinanza, perché sui botti il divieto è già previsto dal regolamento della Polizia municipale", ha spiegato Zedda.Botti vietati a Natale e Capodanno in luoghi pubblici e in quelli privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi pubblici. Lo ha disposto il sindaco di Campobasso, Antonio Battista. L'ordinanza prevede lo stop dalle 20 del 24 dicembre alle 7 del 25 e dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio. Il provvedimento e' stato emesso - si legge nel documento - "a tutela della pubblica incolumità e degli animali". Per i trasgressori, "salvo che il fatto non costituisca reato", è prevista una multa da 25 a 500 euro.Cresce ogni giorno sempre di più l'elenco dei comuni italiani che, aderendo alla proposta lanciata anche quest'anno (per il tredicesimo anno di fila) dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- Aidaa (e ripresa nel tempo da molte altre associazioni animaliste e di tutela dei consumatori), hanno deciso di vietare totalmente o parzialmente i botti di capodanno a tutela del benessere dei cittadini (specialmente anziani e cardiopatici) e degli animali e anche per limitare laddove possibile gli incidenti che ogni anno provocano decine di feriti e in alcuni casi anche morti sia tra gli umani e gli animali. A dieci giorni dalla fine dell'anno sono circa 1.000 i comuni italiani che hanno già emesso ordinanze anti botti e molti altri le stanno per formalizzare, fa sapere Aidaa. Lo scorso anno ci furono 44 animali feriti e 600 cani fuggiti per i botti di capodanno di cui 56 non rientrati. "Quella contro i botti di capodanno è una delle nostre battaglie storiche oramai diventate patrimonio culturale comune per tutti gli italiani di buona volontà - dice Lorenzo Croce presidente nazionale di Aidaa - quest'anno crediamo che saranno oltre 2.000 alla fine i comuni che vieteranno in maniera totale o parziale i botti di capodanno con capofila molte città capoluogo come Torino e Campobasso solo per citarne due".