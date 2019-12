500 uomini schierati, 150 telecamere collegate Capodanno. Questura Roma: allerta terrorismo livello 2, i cittadini facilitino i controlli Non ci sono minacce specifiche, fanno sapere dalla questura, ma dopo gli attentati in Europa degli ultimi anni l’attenzione è sempre alta

"Sarà importante sottoporsi ai controlli, anzi facilitarli a garanzia di un sereno Capodanno per tutti". Lo ha detto Alfredo Matteucci, capo di Gabinetto della Questura di Roma, nel corso di un incontro con i giornalisti spiegando il dispositivo per la sicurezza del Capodanno di quest'anno. "Saranno circa 500 gli uomini in campo per le fasi serali, dalle 19 di oggi in poi - ha spiegato Matteucci - L'allerta terrorismo è a livello 2, ovvero elevata. Non ci sono minacce specifiche, ma dopo gli attentati in Europa degli ultimi anni non abbiamo mai abbassato il livello di guardia". "Il piano di prevenzione - ha aggiunto - prevede uomini della Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Agenti della polizia locale di Roma Capitale. Sotto particolare osservazione l'Angelus del Papa domani mattina a San Pietro e i mercatini natalizi nell'area del Lungotevere". Dalla Questura di Roma, il Capodanno sarà tenuto sotto osservazione con 150 telecamere collegate con la sala operativa"Stiamo lavorando a questo piano per il Capodanno da 15 giorni. Quest'anno abbiamo studiato tanto perché di sicurezza non c'è n'è mai abbastanza e i cittadini vanno tutelati a ogni costo. Ci teniamo alla nostra città, all'integrità e alla sicurezza dei nostri cittadini". Così il Questore della Capitale, Carmine Esposito, presentando il dispositivo per la sicurezza del Capodanno romano. "Stasera in Sala Operativa con me ci sarà anche il capo della polizia, Franco Gabrielli. Ringrazio tutti i componenti delle forze di polizia che saranno in strada a svolgere il loro lavoro sacrificando anche gli affetti familiari - ha aggiunto il Questore - Le raccomandazioni sono di mantenere un atteggiamento vigile, accettiamo anche segnalazioni. Noi siamo pronti ad approfondire, considerare ed eventualmente a correggere i nostri interventi". "Le raccomandazioni in particolare - ha concluso il questore Esposito - riguardano l'uso dei botti, da evitare, come anche l'uso delle armi da fuoco".