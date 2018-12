Ecco i comuni interessati Capodanno, stop allo spray al peperoncino in diverse città Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, ha inviato a tutti i sindaci delle province del Lazio allo stop durante le feste

Dopo la tragedia di Corinaldo diverse amministrazioni hanno emesso ordinanze contro l'uso dello spray al peperoncino nel corso delle feste di piazza. Tra le prime città a vietarlo Firenze, che lo aveva già fatto in precedenza.- Per la festa di capodanno di Firenze che vedrà esibirsi a Piazzale Michelangelo Francesco Renga, Baby K e Lorenzo Baglioni, sarà vietato l'ingresso con lo spray al peperoncino, ha annunciato il sindaco Dario Nardella, presentando a Palazzo Vecchio gli eventi del 31 dicembre in città. "E' una misura che avevamo già adottato precedentemente - ha precisato - e la adotteremo anche quest'anno". Nardella ha spiegato che è già stato istituito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sugli eventi di capodanno: "Confermiamo - ha detto - tutti i criteri dell'anno scorso. Il ministro dell'Interno l'anno scorso, dopo i fatti di Torino, ha emanato una circolare piuttosto restrittiva basata su principi di cautela e prevenzione per i grandi eventi in spazi pubblici. Anche quest'anno avremo accessi controllati a Piazzale Michelangelo, non più di 14mila persone. Sarà vietato l'ingresso a qualunque oggetto di vetro, e sarà vietato lo spray al peperoncino".- Niente contenitori di vetro e lattine per le bevande, articoli pirotecnici e spray al peperoncino, in piazza del Popolo a Cesena, dalle 19 del 31 dicembre alle 3 dell'1 gennaio. Lo stabilisce l'ordinanza firmata questa dal sindaco Paolo Lucchi. In primis, fa sapere il Comune, il documento prevede "per i pubblici esercizi della zona, ma anche per gli esercizi commerciali ed eventuali attività di commercio ambulante, il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglia e lattine dalle 19 del 31 dicembre alle 3 dell'1 gennaio, e di posizionare all'esterno degli esercizi contenitori per lo smaltimento del vetro". Questa parte del provvedimento "ricalca precedenti ordinanze dello stesso tipo, emanate in occasione di altri eventi di richiamo", ma la vera novità rispetto al passato è "il divieto di introdurre in Piazza del Popolo, oltre a qualsiasi contenitore in vetro o lattine e ad articoli pirotecnici, anche lo spray al peperoncino".– L’ordinanza del sindaco Raffaello De Ruggeri vieta lo spray “per prevenire situazioni di pericolo e di panico e il ripetersi di eventi tragici come quelli di Corinaldo” non solo in piazza Vittorio Veneto e nelle strade vicine durante il concerto del 31 trasmesso dalla Rai, ma anche durante le prove dello spettacolo che si terranno il giorno prima.– Il Comune di Torino, invece, non cita espressamente lo spray nella sua ordinanza ma lo vieta insieme a tutte le altre armi.– In piazza Duomo il Capodanno si festeggia con il concerto di Francesco Gabbani. Gli spettatori dovranno sottoporsi ai controlli al metal detector. Vietato portare nella zona rossa bottiglie di vetro, lattine e fuochi d’artificio o petardi. Si valuta in queste ore di aggiungere proprio il divieto di spray.– Nella città lombarda è stato stabilito il divieto di uso di ogni forma di spray in piazza agli eventi di Capodanno.– Vietare le bombolette di spray al peperoncino durante la notte di San Silvestro in piazza Maggiore. Al momento è un’ipotesi ma l’ordinanza del primo cittadino sarebbe già pronta.- Spray al peperoncino vietato durante le feste di Natale. Il sindaco Orlando Pocci ha firmato un'ordinanza comunale con effetti limitati al periodo natalizio."Illustre Sindaco, Le scrivo con l'intento, costruttivo e non invasivo, di condividere un allarme silenzioso ma molto diffuso tra i cittadini relativo all'uso e alla diffusione del cosiddetto spray al peperoncino": inizia così la lettera che il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, ha inviato a tutti i sindaci delle province del Lazio a seguito dell'escalation dei gravi episodi di cronaca in cui l'abuso dello spray al peperoncino ha creato allarme sociale e portato alla morte di numerose persone, tra cui molti adolescenti."In Italia - continua la missiva - è considerato uno strumento di autodifesa regolamentato dal decreto ministeriale n.103 del 2011 che ha liberalizzato l'acquisto, la detenzione e il porto in pubblico per gli over 16enni di qualsiasi strumento che nebulizzi un principio attivo naturale a base di Oc, il gas Oleoresin capsicum contenuto nella bomboletta. Lo spray quindi può essere acquistato da tutti coloro abbiano compiuto 16 anni, e mentre inizialmente era venduto nelle armerie e in negozi specializzati, ora è possibile acquistarlo al supermercato, e anche in farmacia. La diffusione dello strumento in Italia ha avuto un trend di crescita dovuto soprattutto all'autodifesa per le donne che purtroppo troppo spesso sono vittime di violenze, aggressioni e scippi. Uno strumento che molto spesso è stato fondamentale per chi, con coraggio e grande prontezza, è riuscita ad usarlo per sventare un'aggressione o peggio. In media nel Lazio - continua il presidente Leodori - sono stati venduti nel 2017 circa 5mila confezioni di spray, con una crescita nel 2018 (primi 10 mesi, oltre 6mila), a fronte di un totale nazionale di circa 70mila in media per anno. Una sempre maggiore richiesta di sicurezza, la facilità di acquisto e i costi accessibili hanno portato ad un vero e proprio boom di vendite".