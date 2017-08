Fuga dal carcere Non rientrano dopo il permesso premio, detenuti evasi a Cremona e Livorno Ieri la duplice evasione dal Minorile di Torino. Oggi a Cremona e Livorno

Evasione nella Casa Circondariale di Cremona dove un detenuto di nazionalità cilena che era uscito dal carcere perché autorizzato alla fruizione del permesso premio, non ha fatto rientro in istituto e ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche sono in corso.



E un altro caso di mancato rientro da un permesso premio di un detenuto si è verificato, a quanto apprende l'Ansa, nel carcere di Livorno. il detenuto, italiano, con fine pena nel 2019, non ha fatto rientro nell'istituto dopo un permesso a cui era autorizzato.

Gli episodi di oggi seguono di poche ore la duplice evasione avvenuta a Torino, dove due detenuti 'giovani adulti', ovvero già maggiorenni, non hanno fatto ritorno nel Carcere Minorile Ferrante Aporti, dopo un permesso premio. Si tratta di un colombiano di 19 anni e di un tunisino di 18. Il tunisino, rende noto l'Osapp, aveva un permesso premio per trascorrere otto ore con la compagna e sarebbe dovuto tornare al Ferrante Aporti alle 13 di ieri. Il colombiano, invece, aveva un permesso di quattro ore per recarsi nel centro di Torino ad acquistare alcuni vestiti accompagnato da una mediatrice culturale. L'evasione di quest'ultimo risalirebbe a giovedì.