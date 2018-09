Manovra Carfagna: annunci Di Maio vero terrorismo mediatico

Condividi

''Terrorismo mediatico? Luigi Di Maio eviti di scomodare cose troppo serie e guardi piuttosto agli esiti sconfortanti dei suoi provvedimenti, ai licenziamenti dovuti al Decreto Dignità".Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una nota"Ad agitare i mercati - prosegue - non sono i rilievi delle opposizioni, ma i propositi devastanti della maggioranza e le immagini stucchevoli di metà governo che festeggia sul balcone della Presidenza del Consiglio l'aumento del debito pubblico. Vuole fare qualcosa per mettere al riparo l'Italia e i risparmi degli italiani? Faccia sue le numerose proposte che noi di Forza Italia abbiamo depositato, finalizzate a migliorare un Def sbagliato, pericoloso e nemico del lavoro''.