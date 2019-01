Carfagna: paghiamo più tasse e i responsabili pontificano

Mara Carfagna

"Gli italiani oggi pagano più tasse per finanziare Quota100 e Reddito di cittadinanza, ma ancora non sanno chi e a quali condizioni potrà usufruire dell'uno e dell'altro. I responsabili di questa brillante operazione invece di chiedere scusa pontificano dalle piste da sci e aprono la campagna per le Europee. Auguri".Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, su Twitter.