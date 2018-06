Ob Il Carnevale di Venezia rivive in una lurida pozzanghera in Siberia

Gli abitanti della città siberiana di Ob, provincia di Novosibirsk, hanno inscenato il Carnevale di Venezia in un passaggio sotterraneo inondato di acqua piovana sporca. Un ragazzo si traveste da gondoliere e naviga su un gommone gonfiabile, cantando con l'accompagnamento della chitarra.Lo raggiungono ragazze travestite da veneziane - ma che calzano stivali di gomma -. Alla fine del filmato i protagonisti esprimono la loro gratitudine al dipartimento dei Trasporti e infrastrutture del governo regionale per aver offerto loro il “set per le riprese del video”.