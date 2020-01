La protesta per l'aumento delle tariffe Caro navi. Presidi dei tir al porto di Catania. Tranquilla la situazione a Palermo e Termini Imerese Al centro della protesta, che riguarda solo le merci non le persone, l’aumento del prezzo del biglietto dei tir per salire a bordo delle navi

E' iniziata alle 7 di questa mattina l'annunciata protesta indetta dagli autotrasportatori siciliani contro il caro navi. A Catania diverse decine di aderenti alle varie associazioni di categoria e del movimento dei Forconi, che hanno indetto la manifestazione, stanno presidiando l'ingresso Darsena del porto, vicino la zona del Faro Biscari.Al momento però non si registrano, rallentamenti nella circolazione stradale e nell'ingresso al porto. Nessun problema a Palermo e Termini Imerese. A confermalo la Capitaneria di porto e Autorità portualeLa protesta è stata annunciata da Mariano Ferro, leader dei Forconi, movimento che nel gennaio del 2012 paralizzò l'economia che viaggiava sui Tir in Sicilia. La protesta riguarda le merci e non i passeggeri ed è contro l'aumento delle tariffe per il trasporto marittimo. La direttiva europea, Imo 2020, ha costretto gli armatori ad adeguarsi, per motivi ambientali, all'utilizzo di un carburante che abbia l'85% in meno di ossidi di zolfo, operazione che comporta maggiori costi per gli armatori. Così dal primo gennaio il costo del biglietto nella tratta Palermo - Genova, per esempio, è aumentato di 200 euro.