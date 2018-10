Usa Carovana migranti, Trump invia 800 soldati al confine con il Messico "Guardate cosa è accaduto in Europa negli ultimi cinque anni sull'immigrazione. Un disastro totale!" twitta il tycoon

Il Pentagono si appresta a inviare al confine col Messico almeno 800 militari per prepararsi all'arrivo della carovana di migranti in marcia verso gli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione secondo cui il segretario alla difesa James Mattis si appresta a firmare un decreto.In un tweet delle ultime ore il presidente americano Donald Trump aveva ribadito l'invio di truppe al confine col Messico per quella che e' tornato a chiamare una "emergenza nazionale": "Saranno fermati!", il monito del tycoon.I soldati inviati dal Pentagono avranno il compito di aiutare e dare supporto logistico agli uomini dello United States Border Patrol, l'agenzia federale che vigila sulle frontiere. Saranno inviati quindi veicoli militari, tende ed equipaggiamenti vari. Al confine sud degli Usa ci sono già circa 2.000 uomini della Guardia Nazionale.In un tweet precedente Trump aveva scritto: "Guardate cosa e' accaduto in Europa negli ultimi cinque anni sull'immigrazione. Un disastro totale!", sottolineando come invece gli Stati Uniti sono "una nazione sovrana. Noi abbiamo confini forti e non accetteremo mai gente che viene nel nostro Paese illegalmente".