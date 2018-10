Stati Uniti Carovane migranti, Trump pronto a firmare ordine di chiusura del confine con il Messico, scrive NYT Il presidente ha mandato un messaggio ai migranti via Twitter. "A coloro che sono nelle carovane: tornate indietro - ha detto - non consentiremo agli illegali di entrare negli Usa. Tornate nel vostro Paese e se volete richiedete la cittadinanza Usa come fanno milioni di altri"

To those in the Caravan, turnaround, we are not letting people into the United States illegally. Go back to your Country and if you want, apply for citizenship like millions of others are doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ottobre 2018

Breaking News: President Trump is considering executive action to bar migrants entering the U.S. from Mexico, part of a pre-election push to play to his basehttps://t.co/FMZzPBkiPL — The New York Times (@nytimes) 26 ottobre 2018

Mentre la Carovana dei migranti partita dall'America centrale procede verso Nord e si avvicinano le cruiciali elezioni di metà mandato, il Presidente degli Stati Uniti promette di correre ai ripari con misure senza precedenti. Come prima risposta Donald Trump pianifica di inviare 800 militari al confine con il Messico per fermare le carovane di migranti. Secondo quanto riferito da funzionari della Casa Bianca, il capo del Pentagono James Mattis, dovrebbe firmare l'ordine a breve.Trump ha mandato un messaggio ai migranti via Twitter. "A coloro che sono nelle carovane: tornate indietro - ha detto - non consentiremo agli illegali di entrare negli Usa. Tornate nel vostro Paese e se volete richiedete la cittadinanza Usa come fanno milioni di altri".Ma il presidente non si limita a esortare sui social. Starebbe pensando di firmare un ordine esecutivo per chiudere il confine con il Messico ai migranti, anche richiedenti asilo. Lo scrive il New York Times, citando persone vicine al dossier e sottolineando che si tratterebbe di una nuova forte indicazione che Trump prima delle elezioni di midterm punta a galvanizzare la sua base anti-migranti per tentare di conservare la maggioranza repubblicana al Congresso.La proposta prevede un uso massicio dei poteri presidenziali per rafforzare il confine e imporre misure aggressive di controllo dell'immigrazione sulla linea che ha caratterizzato da subito la presidenza Trump. Come le sue altre misure, rischia di essere bocciata a stretto giro dai tribunali federali.Negli ultimi giorni Trump ha preso o minacciato di prendere uian serie di severe misure anti-immigrazione, come l'invio di almeno 800 militari a proteggere il confine con il Messico. Il presidente ha approfttato ai suoi fini di comunicazione della coravana di migranti soprattutto honduregni che si sta muovendo verso nord attraverso il Messico.Nei giorni scorsi ha detto che tra i partecipanti ci sono "mediorientali sconosciuti" che si "mescolano" tra la gente e ha accusato i democratici di averne favorito la formazione.