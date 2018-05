Washington Casa Bianca: l'Italia è uno stretto alleato, impazienti di lavorare con il nuovo governo La portavoce Sanders: l'Europa è composta da nazioni libere e nel solco della grande tradizione delle democrazie occidentali in grado di scegliere da sole il loro sentiero

"L'Italia è uno dei nostri più stretti alleati e siamo impazienti di continuare a lavorare con il nuovo governo dopo la sua formazione", dice la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, rispondendo a domande di giornalisti, durante il briefing quotidiano, sugli sviluppi politici in Italia."Gli Stati Uniti sono impegnati a lavorare con i rami istituzionali dell'Europa" ma riconoscono come i Paesi dell'Unione europea "siano nazioni indipendenti e democratiche con la loro storia, la loro prospettiva politica e il diritto di determinare il loro futuro", aggiunge Sanders. Gli Stati Uniti "riconoscono l'Europa come composta da nazioni libere e nel solco della grande tradizione delle democrazie occidentali, sono in grado di scegliere da sole il loro sentiero".