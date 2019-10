Colloquio fra Trump ed Erdogan La Turchia sta per invadere il nord della Siria. I curdi: "Resisteremo a ogni costo" Via libera da Trump, le forze Usa si ritirano dall'area lungo il confine. I curdi avvisano: un attacco riporterà in vita l'Isis. Ankara: lo impediremo

Have supported the territorial integrity of #Syria since the beginning of the crisis and will continue to do so. Determined to ensure survivability and security of #Turkey by clearing the region from terrorists. Will contribute to bringing safety,peace&stability to Syria. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 7 ottobre 2019

Despite the #securitymechanism deal and following destruction of fortifications, US forces did not fulfill their responsibilities and began withdrawing from border, leaving the area to turn into a war zone. But SDF is determined to defend NE Syria at all costs. — Mustafa Bali (@mustefabali) 7 ottobre 2019

La Casa Bianca ha annunciato che la Turchia si appresta a invadere la Siria settentrionale, rinnovando i timori per il destino dei combattenti curdi alleati con gli Stati Uniti nella guerra all'Isis. A dare l'annuncio Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della Casa Bianca, in una dichiarazione diffusa dopo un colloquio telefonico tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello americano Donald Trump.“Siamo determinati a garantire la sicurezza della Turchia ripulendo la regione dalla presenza dei terroristi. Contribuiremo a portare sicurezza, pace e stabilità alla Siria". E' quanto scrive stamani su Twitter il capo della diplomazia turca, Mevlut Cavusoglu, dopo le ultime notizie sull'imminente nuova operazione militare turca nel nordest del Paese arabo. "Abbiamo sostenuto l'integrità territoriale della Siria sin dall'inizio della crisi (nel 2011) e continueremo a farlo", aggiunge il ministro degli Esteri della Turchia.L'operazione militare turca per prendere il controllo del nord-est della Siria potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il via libera all'intervento ottenuto da Donald Trump. "C'è una frase che abbiamo sempre utilizzato: possiamo arrivare una notte all'improvviso. È assolutamente impossibile per noi tollerare ulteriormente le minacce di questi gruppi terroristici", ha aggiunto Erdogan in una conferenza stampa prima di partire per la Serbia, facendo riferimento alle milizie curde dell'Ypg.Le forze militari statunitensi nel nord della Siria hanno iniziato a ritirarsi dalle aree lungo il confine con la Turchia. Lo rendono noto le Forze democratiche siriane e l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Quest'ultimo conferma il ritiro da posizioni chiave a Ras al-Ain e Tal Abyad.E accuse arrivano agli americani dalle Forze democratiche della Siria, l'alleanza curdo-araba delle Fds, dopo le ultime notizie sull'imminente nuova operazione militare turca nel nordest del Paese arabo. "Nonostante l'accordo sul meccanismo di sicurezza - si legge in un tweet di Mustafa Bali, portavoce delle Fds nel nord della Siria - le forze americane non hanno rispettato i loro impegni e hanno iniziato a ritirarsi dal confine tra Siria e Turchia, lasciando che l'area si trasformi in una zona di guerra". "Ma - aggiunge il tweet - le Fds sono determinate a difendere il nordest della Siria a tutti i costi". Poi: "Se ci ritirassimo come vuole la Turchia lasceremmo un vuoto enorme tra i principali centri abitati, che favorirebbe il ritorno dell'Isis"."La Turchia continuerà anche a combattere contro Daesh (l'Isis) e non gli permetterà di tornare in ogni forma". Lo ha scritto su Twitter Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, replicando così alle accuse delle milizie curde Ypg del nord-est della Siria su una possibile liberazione di miliziani jihadisti dopo che Ankara prenderà il controllo dell'area. "La Turchia sostiene l'integrità territoriale e l'unità politica della Siria. Non è interessata a un'occupazione né a un cambiamento demografico. Il Pkk/Ypg lo ha fatto nel nord-est della Siria. È ora di correggerlo. La Turchia combatte contro un'organizzazione terroristica che ha anche ucciso e oppresso i curdi", ha scritto inoltre Kalin, sostenendo che "la safe zone servirà due scopi: mettere al sicuro i confini della Turchia eliminando gli elementi terroristici e permettere ai rifugiati di tornare a casa".L'Onu ha dichiarato di "prepararsi al peggio" alla luce dell'offensiva sul nord della Siria annunciata dalla Turchia. Critica anche l'Unione europea. "Alla luce dell'annuncio della Turchia e degli Usa sulla situazione in Siria, l'Ue ribadisce la sua preoccupazione" e ricorda di avere sempre detto che "ogni soluzione a questo conflitto non può essere militare bensì deve passare attraverso una transizione politica, in conformità alla risoluzione Onu ed il comunicato di Ginevra nel 2014". Così una portavoce della Commissione europea. "L'Ue ribadisce il sostegno all'unità, la sovranità e l'integrità territoriale della Siria".