Washington Italia-Usa, Casa Bianca: Mattarella forte partner Visita negli Usa del presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Ansa)

Condividi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella capitale statunitense. Mercoledì la visita ufficiale del Capo dello Stato inizierà alla Casa Bianca dove sarà ricevuto dal presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump.In Italia saranno le 16,15 quando il capo dell'amministrazione Usa darà il benvenuto a Mattarella nell'Oval office, per poi dare il via all'incontro bilaterale, presente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. In serata, il ricevimento offerto nella East Room della Casa Bianca dal presidente Trump in onore dell'ospite, con la partecipazione di esponenti della comunità italiana.Giovedì a mezzogiorno, il centro della scena sarà il Campidoglio, sede del Congresso, dove Mattarella incontrerà la Speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, con cui si intratterrà a colazione. Nel pomeriggio, il Capo dello Stato si recherà a San Francisco, per partecipare, venerdì, all'Università di Stanford, al ''US-Italy Innovation Forum''. Il Presidente Mattarella farà rientro in Italia sabato 19 ottobre."Il presidente Mattarella è, ed è stato, una figura molto influente nella politica italiana, ed è ha guidato la politica spesso tumultuosa del paese, comprese le recenti attività legate alla formazione del governo".Così la Casa Bianca, parlando del viaggio del capo dello Stato in Usa. Mattarella, sostiene il funzionario americano "è un forte partner degli Stati Uniti e un fervente sostenitore del legame transatlantico. Il presidente Trump non vede l'ora di discutere questioni chiave con il presidente Mattarella, nonché di settori in cui possiamo rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione e collaborazione".