Washington Casa Bianca, il programma dell'insediamento di Trump

Domani, venerdì 20 gennaio, il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, assumerà l'incarico. La cerimonia di insediamento si svolge ogni quattro anni a mezzogiorno (le 18 italiane) il 20 gennaio, con il giuramento davanti al presidente della Corte suprema. Sono in programma celebrazioni per tre giorni, segue l'agenda dei principali appuntamenti a Washington.- Ore 10.35 (16.35 italiane): prende il via un concerto che dura per l'intera giornata al Lincoln Memorial, con le esibizioni della banda dei vigili del fuoco di Washington Fire Department Emerald Society Pipes and Drums, della Republican Hindu Coalition, di bande musicali scolastiche.- Ore 15.30 (21.30 italiane): Trump e il vice presidente eletto Mike Pence prendono parte a una cerimonia con la deposizione di una corona di fiori al cimitero nazionale di Arlington, in onore dei veterani.- Ore 16 (22 italiane): Trump interviene al concerto al Lincoln Memorial, dove salgono sul palco anche i musicisti Toby Keith e Lee Greenwood, e va in scena uno spettacolo di fuochi d'artificio.- Trump partecipa a un servizio religioso alla chiesta episcopale di St John, vicina alla Casa Bianca. Va poi alla Casa Bianca con la moglie, per un té con il presidente uscente Barack Obama e la moglie Michelle Obama. Poi, un convoglio di auto porta tutti al Campidoglio.- Ore 9.30 (15.30 italiane): la cerimonia di insediamento inizia con esibizioni musicali. A cantare l'inno nazionale è Jackie Evancho, ex concorrente di 'America's got talent'.- Ore 11.30 (17.30 italiane): dichiarazioni di apertura della cerimonia, poi Pence giura come vice presidente., davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, poi il discorso inaugurale. La banda dei Marine interpreta l'inno presidenziale 'Hail to the Chief', poi vengono esplosi 21 colpi di cannone.- Ore 15-17 (21-23 italiane): Trump e Pence partecipano alla parata lungo i 2,4 chilometri di Pennsylvania Avenue, tra Campidoglio e Casa Bianca.- Ore 19-23 (mezzanotte-5 del 21 gennaio italiane): Trump, Pence e le loro mogli partecipano a tre balli inaugurali ufficiali.- Ore 10 (16 italiane): Trump e Pence partecipano alla cerimonia di preghiera interreligiosa alla Washington National Cathedral, che mette fine alle cerimonie ufficiali.