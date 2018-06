Dazi Casa Bianca valuta nuove sanzioni contro il Canada in risposta alla minaccia di colpire merci Usa

La Casa Bianca sta discutendo eventuali nuove sanzioni economiche contro il Canada, Paese che a fine settimana ospiterà il G7, in risposta alla minaccia di Ottawa di imporre dazi dal prossimo mese su circa 13 miliardi di dollari di merci made in Usa, tra cui il succo d'arancia, la salsa di soia e le barche gonfiabili. Lo scrive il Washington Post.



La minaccia di ritorsione canadese è legata ai dazi Usa su acciaio e alluminio.



Ci sarebbero però diversi punti di vista alla Casa Bianca su come trattare il Canada: il segretario al tesoro Steven Mnuchin, ad esempio, sarebbe a favore di una de-escalation, secondo due fonti del Wp.



Casa Bianca valuta firma Trump su accordo finale G7

I dirigenti della Casa Bianca stanno valutando se il presidente Donald Trump debba firmare o meno il consueto accordo finale alla fine del G7 in Canada: lo scrive il Washington Post, citando una fonte dell'amministrazione Usa. Un segno, secondo il Wp, che le vecchie usanze di fare affari sono finite.