L'incontro in Campidoglio La Casa delle Donne a Roma. Raggi: "Non intendiamo chiuderla" Oggi la riunione tra una delegazione del Consorzio e il Comune. In ballo il futuro dello storico centro culturale da più di 30 anni attivo nelle lotte femministe. La sindaca su Facebook: "Mai detto di chiuderla né sgomberarla"

Prima della riunione per discutere sul futuro dello storico centro culturale "Casa Internazionale delle Donne", la sindaca Virginia Raggi si difende, parlando di strumentalizzazione del contenuto della mozione votata in aula dai consiglieri pentastellati."In questi giorni ho letto molti articoli e ricevuto molti messaggi secondo i quali questa amministrazione vorrebbe chiudere la Casa delle Donne. Ebbene, chiariamo subito che questo è falso! - ha scritto sul suo profilo Facebook - questa amministrazione non intende chiudere la Casa delle Donne né intende procedere a sgombero. E questo - prosegue - viene anche confermato dalla lettura della mozione votata in aula dai consiglieri M5s il cui contenuto è stato strumentalmente capovolto per far passare la tesi contraria".Sulla vicenda è intervenuta più volte la presidente della Casa Internazionale delle Donne Francesca Koch: "Questo non è solo un luogo di servizi e di cultura: è il cuore delle realtà che si riconoscono nel femminismo e che hanno costruito nel femminismo una pratica politica. Noi sollecitiamo l'amministrazione comunale dal 2010 per chiedere una revisione degli accordi e una revisione del debito".E poi, prima di entrare a Palazzo Senatorio per l'incontro, ha detto: "Andiamo a incontrare la sindaca. Speriamo che si potrà continuare un dialogo".Intanto si è riempita piazza del Campidoglio per la manifestazione indetta a sostegno della Casa Internazionale delle Donne. In tante hanno invaso la piazza sotto Palazzo Senatorio, dalla ministra uscente Marianna Madia fino alla ex presidente della Camera Irene Pivetti e alla scrittrice Dacia Marini.Tra i cori intonati "La casa non si tocca" e "Levate la Raggi metteteci una donna". Lo slogan della manifestazione che si sta trasformando in un vero e proprio assedio sonoro è "la casa siamo tutte". In piazza anche sindacalisti, rappresentanti di centri sociali e realtà culturali come il piccolo cinema America. "Assessore guarda qua, qui c'è tutta la città", urlano le manifestanti che non si sono fatte fermare dalla pioggia e sono in presidio con gli ombrelli.Non mancano nemmeno i rappresentanti dei partiti di opposizione al Movimento 5 Stelle in Campidoglio come Stefano Fassina e Andrea Casu segretario PD Roma. "Il 9 novembre del 2015 avremmo firmato un accordo per abbattere il debito e salvaguardare la struttura che è una eccellenza. Ora sono preoccupata perché è a rischio uno spazio di democrazia con 30 associazioni dentro", racconta dalla piazza l'ex assessore della Giunta Marino Francesca Danese.