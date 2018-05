Presidio davanti a Palazzo Senatorio Casa delle Donne, fumata nera all'incontro in Campidoglio In ballo il futuro dello storico centro culturale da più di 30 anni attivo nelle lotte femministe. La sindaca su Facebook: "Mai detto di chiuderla né sgomberarla". La presidente dell'associazione, Francesca Koch: "Non è andata bene, vogliono confermare il bando. Almeno non ci sarà lo sgombero"

Il bando non sarà ritirato, il debito potrebbe essere spalmato a fronte della richiesta di un abbassamento del canone. Ad oggi si lavora soprattutto sulla valorizzazione del progetto di rilancio mettendo al centro iniziative sui nuovi bisogni, dalle violenze alle periferie. Questo l'esito della riunione tra Campidoglio e Casa internazionale delle donne per evitare che la storica associazione di via della Lungara venga sfrattata dalla sede del Buon Pastore.Dopo la mozione della settimana scorsa che ne mette a rischio la permanenza dentro le storiche mura l'incontro di oggi tra le parti, rappresentanti della Casa da un lato e sindaco Virginia Raggi dall'altro, si è concluso con un rinvio a giugno. E nei prossimi incontri si parlerà soprattutto dei temi legati al bilancio.Il tema del debito da 800mila euro è stato infatti solo accennato visto che il piano economico verrà affrontato in una sede ad hoc quando gli uffici del Patrimonio finiranno l'analisi della documentazione. Oggi sul tavolo sono finite soprattutto le modalità di rilancio della Casa e di valorizzazione del progetto. Tra le varie proposte, ad esempio, c'è anche quella di creare nella Casa un laboratorio di start up nel settore digitale per donne.L'intenzione del Campidoglio, infatti, è di non chiudere la struttura ma anzi rilanciarla. Ma la spada di Damocle del debito, dell'affidamento diretto e del bando che il Comune ha comunque deciso di confermare, spiegano alcune rappresentati delle donne "non tranquillizza affatto". E alla fine la presidente dell'associazione, Francesca Koch, dice "Non è andata bene, vogliono confermare il bando. Almeno non ci sarà lo sgombero".Prima della riunione per discutere sul futuro della Casa la sindaca Virginia Raggi si era difesa parlando di strumentalizzazione del contenuto della mozione votata in aula dai consiglieri pentastellati. "In questi giorni ho letto molti articoli e ricevuto molti messaggi secondo i quali questa amministrazione vorrebbe chiudere la Casa delle Donne. Ebbene, chiariamo subito che questo è falso! - ha scritto sul suo profilo Facebook - Questa amministrazione non intende chiudere la Casa delle Donne né intende procedere a sgombero. E questo viene anche confermato dalla lettura della mozione votata in aula dai consiglieri M5s il cui contenuto è stato strumentalmente capovolto per far passare la tesi contraria".Piazza del Campidoglio si era intanto riempita per la manifestazione indetta a sostegno della Casa.. In tante hanno invaso la piazza sotto Palazzo Senatorio, dalla ministra uscente Marianna Madia fino alla ex presidente della Camera Irene Pivetti e alla scrittrice Dacia Maraini. Tra i cori intonati "La casa non si tocca" e "Levate la Raggi metteteci una donna". In piazza anche sindacalisti, rappresentanti di centri sociali e realtà culturali come il piccolo cinema America.