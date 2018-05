Casa pignorata, due anziani salvati dalla legge anti indebitamento Il giudice ha concesso di avviare la procedura per la cancellazione del debito.

Hanno rischiato di perdere l'unica cosa che avevano: la loro casa, in procinto di essere venduta attraverso un'asta giudiziaria. Hanno cercato fino all'ultimo di lavorare, nonostante l'età avanzata, per recuperare i soldi necessari a saldare i debiti contratti da alcuni famigliari e da loro accollati,per 300 mila euro con l'Agenzia delle Entrate e per 140 mila euro con una banca. Ma i loro sacrifici non sono bastati.E per uscire dall'incubo c'è voluto l'intervento di un avvocato che ha difeso la coppia di settantenni, originaria di Milano ma residente a Brescia, opponendosi all’asta sulla base della legge 3/2012 sul sovraindebitamento: la cosiddetta legge “salva suicidi”, che stabilisce che l’esecuzione non possa proseguire se il debitore è sovra-indebitato".L'asta era stata fissata per il 24 maggio. Ma grazie all'intervento del legale, i due anziani sono infatti riusciti a evitare che la loro casa venisse venduta. E una settimana prima che l'abitazione venisse aggiudicata ad altre persone il giudice ha interrotto la procedura esecutiva e il conseguente sfratto, aprendo quella liquidatoria.Gli anziani coniugi, a questo punto, hanno quattro anni di tempo per vendere la casa a prezzi di mercato e saldare una parte del debito con il ricavato della vendita. L'importo mancante invece verrà cancellato.