Le indagini partite dopo la denuncia dei titolari di una concessionaria Casamonica: estorsione aggravata da metodo mafioso, due arresti Chiedevano 10 mila euro per ottenere “protezione” e perché i lavori per realizzare un altro impianto sulla Tuscolana “infastidivano” gli esponenti del clan che abitavano lì vicino

Condividi

Arrestato un esponente del clan Casamonica. Aveva minacciato e tentato di estorcere denaro a due fratelli imprenditori utilizzando metodi mafiosi. Ringrazio i Carabinieri e la Direzione distrettuale antimafia di Roma. #NonAbbassiamoLoSguardo #SottoAttacco #FuoriLaMafiadaRoma — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 22 maggio 2019

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Sono queste le accuse per Guerrino Casamonica, 59enne appartenente all'omonimo clan e Marco Sutera, incensurato romano di 38 anni. I due sono stati arrestati dai Carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dal procuratore aggiunto della Dda di Roma, Michele Prestipino.Le indagini erano partite dopo la denuncia presentata, nel luglio 2018, da due fratelli, titolari di una concessionaria di auto, impegnati in quel periodo nella realizzazione di un nuovoimmobile aziendale in via Tuscolana, nella Capitale.I due hanno raccontato di essere stati vittima di continue richieste per versare la somma di 10mila euro, quale "protezione" necessaria per il normale svolgimento dei lavori che davanofastidio alla famiglia Casamonica che abitava vicino al cantiere.