Il movente legato a questioni finanziarie Caserta. Confessa l’uomo di 84 anni che ieri aveva ucciso l’amico di 93 Tra i due sarebbe nata una discussione che è degenerata in una lite tra i due, fino a quando l'84enne avrebbe estratto un taglierino colpendolo in diverse parti del corpo

Omicidio volontario. Di questo dovrà rispondere l'uomo di 84 anni che ha confessato di aver ucciso ieri sera a Mondragone l'amico di 93 anni, Pantaleo Di Pilato. Fermato nel corso della notte, ha raccontato di essersi recato a casa del 93enne per discutere di questioni che avevano provocato attriti tra loro legate a motivi economici; la discussione è degenerata in lite tra i due, fino a quando l'84enne avrebbe estratto un taglierino colpendolo in diverse parti del corpo. L'omicida, vista l'età e problemi di salute di cui è affetto, è agli arresti domiciliari.