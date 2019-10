Disposte nuove indagini Omicidio Alpi-Hrovatin. Il gip di Roma: no all'archiviazione Si dovranno svolgere nuove indagini per cercare la verità sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin compiuto nel 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Chiesta anche la riapertura del caso Rostagno per trovare eventuali collegamenti

Il gip di Roma Andrea Fanelli ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal pm della Capitale, Elisabetta Ceniccola, dell'indagine relativa all'omicidio della giornalista della Rai Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Il giudice ha inoltre disposto nuove indagini.Quella avanzata dalla procura era la seconda richiesta di archiviazione dopo che nel giugno del 2018 il gip, accogliendo una istanza presentata dai legali della famiglia Alpi, aveva disposto ulteriori accertamenti dai quali però, a detta del pm, non erano emersi elementi tali da far proseguire le indagini.Contro l'archiviazione si erano espressi i familiari della giornalista oltre a Fnsi, Usigrai e Ordine dei giornalisti.Il giudice, accogliendo in buona parte le istanze presentate dalle parti offese, ha disposto una nuova tranche di indagini da completare entro 180 giorni da oggi. Si tratta della seconda volta che la richiesta di archiviazione viene respinta. Il gip ha disposto che venga ascoltato il direttore dell'Aisi al fine di verificare la "persistenza del segreto" sull'identità dell'informatore di cui si fa riferimento in una nota del Sisde del 1997. Il giudice, inoltre, ha chiesto alla procura accertamenti in relazione al ritardo con cui è stata trasmessa, nell'aprile del 2018, da Firenze la trascrizione di una intercettazione tra due cittadini somali in cui i due parlando di quanto avvenuto a Mogadiscio affermano che Ilaria "è stata uccisa dagli italiani".“La decisione del Gip e' di grande importanza, avevano ragione Luciana e Giorgio, e i loro legali, avevano ragione l'Usigrai, Art. 21, Libera Informazione e le tante associazioni, giornalisti, personalità, a partire da Mariangela Grainer, che non si sono mai arresi davanti alla prospettiva dell'archiviazione. Il caso Alpi-Hrovatin può ancora trovare quella verità e quella giustizia che il Paese attende da più di 25 anni". Lo dichiara Walter Verini, componente Pd delle commissioni Giustizia e Antimafia alla Camera, commentando la decisione del gip di Roma Andrea Fanelli di respingere la richiesta di archiviazione sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. "Continuare questa battaglia- ha aggiunto l'esponente dem- è stato l'impegno che abbiamo preso in tanti il giorno in cui salutammo Luciana per l'ultima volta. E oggi, con questo risultato, il primo pensiero va a lei e a Giorgio"."Con la decisione di proseguire le indagini, accogliendo l'istanza contro l'archiviazione presentata dall'Ordine dei Giornalisti, Fnsi e Usigrai,, resta aperta la speranza che sulla vicenda di Ilalia Alpi possa emergere finalmente tutta la verità. Sarebbe un modo per avere giustizia ed onorare la memoria di una collega giornalista che ha dato la vita per professione". E' il commento del presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Verna.Rigettando la richiesta di archiviazione dell'indagine relativa all'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin il gip di Roma Andrea Fanelli ha disposto di acquisire atti relativi al fascicolo di indagine sulla morte del giornalista Mauro Rostagno, ucciso dalla mafia nel 1988. La richiesta è stata fatta per verificare eventuali e possibili collegamenti tra i due casi.