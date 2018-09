Il caso Aquarius, accordo Portogallo-Spagna-Francia per accogliere i migranti. Saranno portati a Malta Lisbona ospiterà 10 delle 58 persone a bordo della nave. I migranti saranno trasbordati al largo poi portati a Malta e distribuiti in 4 Paesi

Svolta nel caso della nave Aquarius con 58 migranti a bordo soccorsi al largo della Libia. Il Portogallo ha annunciato che ne ospiterà 10, nel quadro di "una decisione presa in accordo con Francia e Spagna".I 58 migranti dell'Aquarius saranno sbarcati in acque internazionali, trasferiti a Malta e distribuiti in quattro Paesi Ue. Lo ha reso noto il governo maltese. "Malta e Francia ancora una volta si fanno avanti per risolvere l'impasse dei migranti", scrive il premier di La Valletta Joseph Muscat. "Con Macron e gli altri leader vogliamo mostrare un approccio il più multilaterale possibile", sostiene Muscat.In precedenza, la Francia aveva negato il porto di Marsiglia all'approdo della nave di Sos Méditerranée. "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto di asilo, per proteggere i più minacciati. Allo stesso modo, però, che dobbiamo dire no all'immigrazione economica, e dobbiamo essere molto chiari su questa linea di demarcazione tra l'immigrazione economica e la domanda di asilo", ha detto Bruno Le Maire, ministro dell'Economia francese, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, dopo avere detto di no all'ingresso in porto a Marsiglia dell'imbarcazione. "Il porto sicuro più vicino, visto che c'è un'urgenza umanitaria, non è Marsiglia: lo sanno tutti", ha sottolineato a sua volta a 'Europe 1' il portavoce governativo, Benjamin Griveaux.La Ong Sos Méditerranée chiede alla Francia di fare un eccezione alla regola del porto più sicuro per far sbarcare a Marsiglia i 58 migranti. E si dice preoccupata per le condizioni meteo, parlando nelle prossime ore di onde che potrebbero raggiungere i 5 metri di altezza. Poi incalza: "Non ci fermeremo. Chiediamo una bandiera qualsiasi per portare avanti le nostre operazioni".