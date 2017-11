Italia-Brasile Caso Battisti, Alfano: Italia valuta se costituirsi in giudizio, potremo dire la nostra nel processo Colloquio alla Farnesina con il collega brasiliano Aloysio Nunes

C'è stato anche il caso Battisti al centro dell'incontro alla Farnesina tra i capi delle diplomazie italiana e brasiliana. Il governo "sta valutando l'ipotesi di costituirsi in giudizio" nel processo a carico di Cesare Battisti, ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano dopo il colloquio con il collega brasiliano Aloysio Nunes. "Per noi la questione è molto sentita per gli atroci crimini commessi e anche per un'assenza di pentimento da parte di Battisti", ha aggiunto il ministro."Abbiamo parlato a lungo del caso Battisti", ha spiegato Alfano sottolineando di aver "ringraziato il Brasile per il ruolo positivo svolto in questa situazione per una favorevole decisione". "Siamo consapevoli del fatto che la questione è al vaglio della magistratura e speriamo che il clima positivo tra i nostri paesi possa portare a una soluzione", ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. "Battisti è un criminale e l'opinione pubblica italiana si aspetta" una risposta."La magistratura brasiliana è un'autorità indipendente che può ammettere l'intervento in giudizio, in questo caso dell'Italia", ha detto Alfano. I nostri tecnici stanno studiando "le procedure necessarie per permetterci di dire la nostra", nel processo in Brasile."Penso che sarebbe bene per l'Italia designare una figura giudiziaria, un 'amicus curiae', che supporti il suo punto di vista per arrivare a una sentenza", ha concordato il ministro degli Esteri brasiliano Aloysio Nunes.I due ministri hanno convenuto "sull'importanza di rafforzare, nel contesto del Partenariato Strategico Brasile-Italia, non solo l'agenda bilaterale, ma anche la cooperazione sui principali temi dell'attualità internazionale, alla luce della comunanza di valori e vedute fra le due capitali. Hanno ribadito l'impegno di entrambi i Paesi per la democrazia, lo stato di diritto e per la costruzione di societa' giuste e inclusive", si legge in un comunicato congiunto.Tra gli altri temi, si sono impegnati ad intensificare il coordinamento in materia di sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici, diritti umani, migrazioni, lotta al terrorismo, uguglianza di genere e costruzione della pace. E' stata evidenziata l'eccellente collaborazione nell'ambito della missione di pace UNIFIL, nel contesto del ruolo svolto dai due Paesi nel preservare la stabilità del Libano e a favore delle missioni di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite".