Oggi la presentazione del quinto Memorial in ricordo del fratello Stefano Caso Cucchi. Ilaria: questo l’anno della svolta, la verità è entrata in Aula “Siamo in una fase importantissima - ha detto Ilaria Cucchi - stiamo per arrivare a un traguardo, arriviamoci tutti insieme"



"Questo sia l'anno del cambiamento e della svolta non solo perché è il decennale ma perché finalmente nelle Aule giudiziarie dove ci siamo battuti per anni è entrata forte e chiara la verità che a noi però era chiara già dall'ottobre del 2009". Così Ilaria Cucchi alla presentazione in Campidoglio del quinto Memorial, in programma sabato e domenica a Roma, dedicato a suo fratello Stefano, morto dieci anni fa per le conseguenze di un pestaggio subìto in una caserma dei Carabinieri.“E' per me un appuntamento irrinunciabile – ha aggiunto Ilaria Cucchi - è un meraviglioso evento, e molto di più: è la maniera con cui la società civile si unisce alla nostra famiglia per non farci sentire soli". "Non far sentire sola la nostra famiglia però - ha sottolineato - significa anche dare un segnale forte e chiaro per tutti gli altri Stefano, gli ultimi di cui non dobbiamo dimenticarci per costruire una società migliore. Quello che facciamo è un segno di speranza". Poi ha invitato tutti alla maratona di domenica prossima organizzata nell'ambito del Memorial: "Stiamo per arrivare al traguardo, arriviamoci tutti insieme", ha detto ringraziando i presenti."Ricordo il primo dei Memorial, Ilaria mi disse 'sia un ricordo ma dedicato alla vita e al futuro, che serva a risolvere anche una tragedia'. Un inno al rispetto della dignità della persona. Il Memorial nasce dalla frustrazione: avevamo già capito la verità ma essa non voleva entrare nelle Aule giudiziarie, come purtroppo troppo spesso accade". Così l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi alla presentazione in Campidoglio. "Sono stati dieci anni difficili - ha aggiunto -un percorso tortuoso a dir poco, che ha contribuito a chiarire i coni d'ombra della vicenda, anche se tutti avevamo già capito. E' il senso di giustizia che ha mosso il nostro cuore. Noi vogliamo parlare al cuore, non alla pancia - ha concluso l'avvocato - vogliamo parlare del diritto alla vita""Dieci anni senza Stefano. Umanità in marcia", è questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a dieci anni dalla morte del geometra romano. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sala del Carroccio in Campidoglio. "La morte di Stefano è entrata nella storia del nostro Paese - hanno detto i promotori - Quanto accaduto dieci anni fa ha oltrepassato le mura delle carceri e le aule processuali. E' diventato oggetto di dibattito pubblico, fatto politico, giornalistico e insieme, motivo di risveglio della coscienza civile di un Paese intero". Tra loro l'Associazione Stefano Cucchi Onlus, Uisp Roma, il Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi e l'Associazione Comunitaria.L'appuntamento è per sabato 12 ottobre dalle 18.30 con dibattito e concerto presso l'Angelo Mai, in via delle Terme di Caracalla, dove la serata si aprirà con un momento di dibattito intorno ai temi dei diritti umani, civili e sociali con Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, il direttore de L'Espresso, Marco Damilano, e il fotoreporter Francesco Zizzola. Il Memorial proseguirà poi domenica 13 ottobre dalle 9 con la tradizionale Maratona e Sport sociale presso il Parco di Torre del Fiscale - via di Torre Branca. Tante le associazioni che hanno aderito: si va da Amnesty International Italia alla Fiom-Cgil nazionale, dall’Associazione Antigone ad Emergency. Solo per citarne alcune.