Il voto di Palazzo Madama Caso Diciotti, il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini In mattinata il ministro dell'Interno - accusato di sequestro di persona aggravato - era intervenuto in Aula per difendere il proprio operato: "Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico"

Il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere su Matteo Salvini per il caso Diciotti. La votazione, avvenuta a scrutinio elettronico simultaneo, rimane ufficialmente aperta fino alle 19 ma, come spiega il relatore Maurizio Gasparri, "dovrebbero già essere 232 i voti espressi a favore della relazione, e quindi contrari all'autorizzazione a procedere, ed è quindi stato già superato il quorum necessario".L'Aula di Palazzo Madama ha dunque respinto a maggioranza assoluta l'autorizzazione a procedere per sequestro di persona aggravato nei confronti del ministro dell'Interno. Il dato è desumibile dal tabellone elettronico del Senato. La conferma arriva anche dal presidente del gruppo Pd, Andrea Marcucci. "Cinque stelle e Forza Italia sono paladini di Salvini", commenta."Si sono espressi 232 senatori. Visivamente si deduce che la mia proposta contro l'autorizzazione a procedere è stata accolta. Le lucette verdi erano largamente di piu'", spiega il presidente della Giunta per le immunità Maurizio Gasparri. Come previsto dal regolamento, tuttavia, i senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori segretari, che ne terranno nota in appositi verbali fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle 19.Subito dopo la chiusura si procederà allo scrutinio e alla proclamazione del risultato (era necessaria la maggioranza assoluta, pari a 161 sì per acconsentire alla non autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta).In dichiarazione di voto Fi e Fdi hanno annunciato la loro contrarietà a procedere nei confronti del ministro dell'Interno. Il calcolo delle posizioni espresse in base a quanto dichiarato dai gruppi indica pertanto in 242 la somma dei voti contrari all'autorizzazione. Dai banchi della maggioranza le senatrici M5S Paola Nugnes ed Elena Fattori si sono tuttavia espresse in dissenso con il proprio gruppo e si sono quindi dichiarate favorevoli al processo nei confronti di Salvini."Non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona, ma lo faccio volentieri perché da 9 mesi lavoro per gli interessi degli italiani...". L'ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo al Senato sul caso Diciotti e sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. "Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico".Salvini ha letto una memoria sul caso. "Scusate, non mi emoziono quando parlo ma quando c'è di mezzo un reato e di solito vado a braccio ma... in questo caso me lo sono scritto perché se mi si accusa che, col mio lavoro, ho fatto privatamente qualcosa che ho fatto e farò per difendere la sicurezza del Paese e dei miei figli, allora perdonate un po' di emozione".