Il voto per autorizzazione a procedere Caso Diciotti, si vota al Senato. La difesa di Salvini: ho fatto l'interesse pubblico Il ministro è intervenuto sul suo operato. Il voto alle13. Gli ortodossi M5s alzano il livello di tensione.

Condividi

"Non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona, ma lo faccio volentieri perché da 9 mesi lavoro per gli interessi degli italiani...". L'ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo al Senato sul caso Diciotti e sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. - "Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico".Salvini ha letto una memoria sul caso. "Scusate, non mi emoziono quando parlo ma quando c'è di mezzo un reato e di solito vado a braccio ma... in questo caso me lo sono scritto perché se mi si accusa che, col mio lavoro ho fatto privatamente qualcosa che ho fatto e farò per difendere la sicurezza del Paese e dei miei figli, allora perdonate, un po' di emozione"."Si legge nella ricostruzione del tribunale che il dirottamento, si parla addirittura di dirottamento imposto dai maltesi, ha comportato un allungamento della traversata invece di 50 miglia e non 100. E ogni riferimento alla vicenda della nave Mare Jonio mettendo a rischio le persone, è esattamente la fatti specie simile". Ha precisato il ministro. "L'intera ricostruzione (delle vicenda Diciotti, ndr) è in linea con le osservazioni del procuratore di Catania che proprio oggi ringrazio perché sono stati compiuti 14 arresti di un clan mafioso per traffico di droga e armi. I ministri passano, le forze ordine e la magistratura sane, restano e quindi li ringrazio perché fanno il loro lavoro"."Il governo ha sviluppato misure eazioni per la lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina e ringrazio i colleghi 5 Stelle perché le cose si fanno in due, evidentemente". Ha detto il ministro. "Dedico la mia vita a questo splendido Paese"."Più che porti aperti, qualcuno era sostenitore di “cimiteri aperti”». Salvini ha rivendicato la più generale politica dei porti chiusi presentando alcune cifre: "I numeri dicono che così facendo, abbiamo salvato migliaia di vite. Nel 2015 immigrati sbarcati 153 mila, vittime recuperate in mare 296. Nel 2016 migranti sbarcati 181 mila, vittime recuperate 390, nel 2017 119 mila sbarcati, 210 le vittime recuperate, nel 2018 sbarcati 23 mila e 370, vittime recuperate 23. Nel 2019, a ieri, 348 sbarcati e vittime una. Quindi meno partenze, meno sbarchi, meno morti""Amo l'Italia e miei figli e il mio lavoro, mi ritengo un ragazzo fortunato, ringrazio il buon Dio e gli italiani", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini fermandosi un attimo, per commozione. Poi ha ripreso: "Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'onore di poter difendere con il mio lavoro che penso di svolgere con onestà, buon senso, coraggio. Comunque votiate vi ringrazio, siate certi che continuerò il lavoro senza nessuna paura, sennò farei un altro mestiere"."Sono sereno e confidente". L'ha detto il premier Giuseppe Conte arrivando al Senato. In Aula sono in corso le dichiarazioni di voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno.Gli ortodossi M5s alzano il livello di tensione. Nugnes:'Voterò il sì a procedere, non si può fare altro'.