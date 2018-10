La polemica Caso Lodi, Fico: dopo delibera su mensa chiedere solo scusa L'intervento del presidente della Camera

"Io credo che nel momento in cui si fa una delibera che, in modo conscio o inconscio, crea delle discriminazioni così importanti, si deve chiedere solamente scusa".Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, facendo riferimento alla delibera del sindaco di Lodi Sara Casanova, con cui è stato impedito a decine di bambini stranieri di utilizzare la mensa scolastica, lo scuolabus e altri servizi a tariffe agevolate.La terza carica dello Stato ha risposto ai giornalisti al termine del suo intervento alla 9a edizione di 'Shipping and the Law', convegno organizzato a Napoli oggi e domani nel complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore."Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica", ha sottolineato Fico che ha aggiunto: "Nel momento in cui si è verificata questa situazione con 200 bambini che non potevano andare in mensa perché non potevano più permetterselo, essendosi ritrovati nella fascia di reddito più alta, sono stati raccolti circa 60mila euro per farli andare a scuola fino a fine dicembre: questo è un gesto fondamentale perché - ha concluso - ogni volta che si crea un'ingiustizia il nostro Paese è pronto a rispondere. Il nostro Paese è forte e i valori costituzionali sono saldi".