L'ex governatore della Lombardia accusato di corruzione e "fatti gravissimi" Caso Maugeri, chiesto il massimo della pena per Formigoni: 7 anni e 6 mesi Il procuratore aggiunto Laura Pedio e il sostituto pg Vincenzo Calia hanno chiesto di non concedere le attenuanti generiche. Secondo l'accusa Formigoni si sarebbe "sottratto costantemente a confronti e interrogatori nel corso delle indagini e non ha voluto il confronto con i giudici"

Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia

Un'accusa pesante di corruzione per la quale, secondo la Procura, è giusto chiedere "il massimo della pena", senza alcuna attenuante. Così il procuratore generale ha chiesto per Roberto Formigoni una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere. L'ex governatore della Lombardia, è stato già condannato in primo grado a 6 anni, per corruzione per il caso Maugeri e San Raffaele: avrebbe ricevuto oltre 400mila euro, tra contanti, orologi, spese per viaggi tra il Sudafrica e la Croazia e il noleggio di jet e barche da Guarischi, per conto di un imprenditore, in cambio dello sblocco di stanziamenti.Il procuratore aggiunto Laura Pedio e il sostituto pg Vincenzo Calia hanno chiesto di non concedere le attenuanti generiche a Formigoni. "Si è sottratto costantemente a confronti e interrogatori nel corso delle indagini - ha detto Pedio - non ha reso esame dibattimentale e non ha voluto il confronto coi giudici. Per questo non merita nessuna attenuazione della pena e anzi deve essere aumentata". I fatti che gli sono addebitati sono, secondo il procuratore aggiunto, "gravissimi". "In quali casi, se non questi - ha spiegato il magistrato dell'accusa - deve essere applicata la pena massima".Nei giorni scorsi la quarta corte d'appello di Milano ha accolto le istanze di concordato proposta da altri due imputati, il faccendiere Pierangelo Daccò e l'ex assessore regionale Antonio Simone, rispettivamente a 2 anni e 7 mesi di carcere e 4 anni e 8 mesi giorni di carcere. "Ammetto gli addebiti" ha scritto di suo pugno Simone in una dichiarazione allegata all'istanza di concordato. I due hanno rinunciato ai motivi d'appello e hanno accettato anche le condizioni della Procura relative alle confisca dei beni.La loro posizione è stata dunque stralciata. Il processo va avanti invece per Formigoni, per l'ex amministratore della Fondazione Maugeri Costantino Passerino e altre persone. L'ex presidente aveva proposto, informalmente, tempo fa di patteggiare una pena a due anni di reclusione, ma il sostituto procuratore generale Vincenzo Calia aveva giudicata la proposta inidonea.Secondo le indagini, che vennero chiuse nel maggio 2015 e allora coordinate dai pm Claudio Gittardi e Antonio D'Alessio (poi passati in altre sedi giudiziarie), Formigoni avrebbe ottenuto da Guarischi una serie di utilità, tra cui il pagamento di vacanze in Sudafrica e in Croazia, contanti, il noleggio di un aereo privato per raggiungere Olbia e di un elicottero per volare a Saint Moritz e l'acquisto di "un orologio da uomo in acciaio Bulgari dal valore di 3.530 euro". E ciò, secondo l'accusa, per garantire un "trattamento preferenziale" alla Hermex Italia dell'imprenditore Giuseppe Lo Presti (ha già patteggiato) nelle gare per la fornitura di apparecchiature mediche in alcuni ospedali, dandosi da fare per sbloccare gli stanziamenti regionali nel 2012.Al centro dell'indagine, in particolare, due forniture "dell'apparecchiatura diagnostica acceleratore lineare 'Vero'" all'ospedale di Cremona e all'Istituto dei Tumori (quest'ultima non andò in porto). Lo scorso marzo, la Corte d'Appello di Milano poi aveva confermato la condanna a 5 anni per Guarischi, ritenuto il presunto collettore delle mazzette. Stando all'avviso di conclusione indagini, in particolare, l'allora Governatore avrebbe ricevuto la "somma complessiva di 447.000 euro" suddivisa in un lungo elenco di utilità, come 7.000 euro per festeggiare il Capodanno del 2012 in Sudafrica, 11.900 euro e 17.910 euro per due vacanze in barca in Croazia. Anche il noleggio di aerei privati per andare anche in Valtellina e a Saint Moritz, costati rispettivamente 8.030 e 6.000 euro. Oltre ad "anticipazioni e pagamenti di spese da parte di Guarischi in suo favore per pranzi e cene in ristoranti".