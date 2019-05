Il processo sulle "spese pazze" in Liguria Caso Rixi, la Lega avverte: anche se condannato resta al suo posto Il sottosegretario alle Infrastrutture è in attesa di una sentenza nei prossimi giorni. M5S: La Lega dica se vuol far saltare il contratto

Sul processo Rixi "ci aspettiamo qualcosa di positivo, perché confidiamo nella giustizia" ma anche nell'eventualità di una condanna, il sottosegretario ai Trasporti "sta al suo posto".Così, dopo il vertice sullo Sblocca cantieri, il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo. Al suo fianco c'era proprio Edoardo Rixi, che ha partecipato anche lui al vertice tenutosi a Palazzo Chigi. Ai cronisti, Rixi ha detto: "Siamo una squadra, decidiamo tutti assieme". E Romeo ha aggiunto: "Ma la Lega ha già deciso".



Buffagni: Rixi? La Lega dica se vuol far saltare il contratto

"Sono da sempre garantista e mi auguro che Rixi venga assolto. Se, però, questo non dovesse accadere voglio ricordare ai nostri alleati che c'è un contratto di Governo da rispettare dove c'è scritto chiaramente cosa si deve fare. Se non lo vogliono rispettare e farlo saltare lo dicano chiaramente e se ne assumano la piena responsabilità" ha commentato il sottosegretario agli Affari Regionali Stefan oBuffagni a palazzo Pirelli, replicando a Romeo.

Salvini: "Per ora non parlo"

"Non commento i se, aspettiamo, per ora non voglio dire nulla" ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno ai giornalisti che a Montecitorio gli hanno chiesto quali sarebbero le conseguenze per il governo in caso di condanna del sottosegretario alle Infrastrutture, in attesa di una sentenza nei prossimi giorni al processo per 'spese pazze'. La linea della Lega è che non si dimette? "Aspettiamo", taglia corto Salvini.