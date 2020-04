La polemica Caso messe, Lombardia "al lavoro" per una soluzione. Critiche al governo e voci fuori dal coro Anche la Comunità islamica si schiera con i vescovi della Cei e contro il governo. Il PD annuncia che presenterà un emendamento

Prosegue la polemica sullo stop alle messe anche dopo il 4 maggio, con il governo che ha preso questa decisione sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico e la Cei che 'esige' il ritorno delle celebrazioni religiose con la presenza di fedeli.Regioneè al lavoro con Prefettura, Comune e Arcidiocesi di Milano per sostenere la possibilità di riaprire le chiese per le celebrazioni religiose in una cornice di massima sicurezza, all'insegna del distanziamento e dell'uso dei dispositivi di protezione". Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. "L' auspicio - prosegue la nota - è quello di giungere al più presto ad una soluzione condivisa che possa tenere conto tanto delle esigenze di cautela, quanto della necessità di tornare a garantire il diritto di culto ai cittadini".Il premier Conte ha promesso un protocollo , ma il governo non sembra compatto sul tema: in modi diversi, infatti, sono scettici i ministri Patuanelli, Gualtieri e Bellanova.Attacca la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, che si schiera con i vescovi: "Si è dovuta far sentire la Chiesa, attraverso la Cei, e protestare contro la limitazione delle libertà fondamentali perché si parlasse finalmente del problema. Non si possono calpestare i diritti costituzionali a colpi di DPCM. Il vaso è colmo".Duro anche, che parla di scelta irragionevole: "Non ci siamo mai opposti alle più severe misure di lockdown, per quanto consapevoli del gravissimo prezzo che esse hanno comportato per il sistema produttivo ma anche per la libertà stessa dei cittadini. Ora però che il governo ritiene che vi siano le condizioni per riaprire molte attività lavorative, mi pare irragionevole e addirittura inutilmente persecutorio mantenere il divieto alle cerimonie religiose".Si schiera con i vescovi della Cei anche, che critica il governo sull'assenza di norme riguardanti una 'fase 2' anche perla libertà di culto. "Sono d'accordo con la Cei: non è soltanto una questione di garantire il diritto di culto ma c'è anche una insensibilità nei confronti di tutti i credenti, di qualsiasi fede", dice l'Imam Yahya Pallavicini, presidentedella Coreis, la Comunità Religiosa Islamica Italiana, che denuncia anche una "disparità di trattamento: noi non siamo stati neanche interpellati, il Presidente del Consiglio ci convochi".E mentre da Nord Sud i parroci si schierano decisamente per la riapertura, c'è però anche qualche voce fuori dal coro, come, don Pietro Borrotzu, che dice: "Credo che il diritto di culto vada tenuto sempre presente, ma non deve mettere a repentaglio la salute delle persone, "perché altrimenti i discorsi sul diritto alla vita, dal concepimento e sino alla morte, rimangono mere dichiarazioni di principio". Per questo, conclude, "credo sia opportuno seguire le indicazioni del governo, che se anche con dei limiti, persegue comunque un interesse generale".presenterà giovedì in aula alla Camera un emendamento che avvia il percorso normativo per la celebrazione delle messe domenicali e dei riti delle altre religioni. Lo dice Stefano Ceccanti, costituzionalista, già presidente della Fuci, e capogruppo del Pd in Commissione Affari costituzionali della Camera, nonché relatore nelle precedenti legislature alle Intese tra Stato e Confessioni religiose. "E' del tutto legittimo - spiega - che varie confessioni religiose, superata la fase più dura dell'emergenza intendano eliminare restrizioni alla libertà di culto che possono apparire ora sproporzionate. E' altrettanto legittimo che Il Governo intenda salvaguardare in modo stringente la tutela della salute delle persone, compresa quella di coloro che intendono esercitare la libertà di culto". "A tutt'oggi non sembrano esistere ancora soluzioni tecniche condivise - prosegue - che consentano di fare un deciso passo avanti, che però appare concretamente possibile. Problemi di complessità non minore sono stati risolti nei giorni scorsi con le parti sociali. Pertanto appare ragionevole utilizzare il primo strumento normativo a disposizione, il decreto 19 che arriva in Aula giovedì, per stabilire tempi e modi della procedura. Si potrebbe prevedere che le varie espressioni di libertà di culto siano consentite previa sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Governo e ciascuna confessione religiosa con modalità tali da tutelare il diritto alla salute. Posto questo chiaro fondamento normativo, i tecnici potrebbero quindi produrre insieme le norme di dettaglio".