Roma Cassazione: è morto Giorgio Santacroce, ex presidente Corte

E' morto questa mattina a Roma Giorgio Santacroce, ex primo presidente della Corte di Cassazione.Era malato da alcuni mesi: aveva guidato la Suprema Corte dal maggio 2013 fino al dicembre 2015, quando era andato in pensione.Santacroce, 75 anni, originario di La Spezia, prima di approdare a Piazza Cavour, è stato per un quinquennio al vertice della Corte d'appello di Roma. Per oltre 25 anni ha lavorato come pm nella Capitale, occupandosi di importanti inchieste sul terrorismo, sulla Banda della Magliana, su Ustica e sulla Loggia P2.