Battaglia di Cassino Montecassino: fa discutere la stele in memoria dei parà tedeschi Il presidente della Regione Lazio, Zingaretti: "Una ferita alla memoria della Guerra di Liberazione e un'offesa alla comprensione della storia"

di Tiziana Di Giovannandrea Una stele in memoria dei paracadutisti e dei soldati tedeschi di fronte alla Grotta Foltin caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, da inaugurare a Cassino, è al centro di aspre polemiche. "La realizzazione della stele è un monito e un ricordo delle vite stroncate dall'assurdità e dalla violenza della guerra e per tutti i militari e tutti i civili morti nella battaglia". E' quanto sostiene l', promotrice della stele per i parà nazisti che domenica 18 marzo viene inaugurata a Cassino alla presenza del Generale Hans-Werner Fritz, presidente della Confederazione Tedesca Paracadutisti., laper i sacrifici subiti dalla popolazione. Città che fu completamente distrutta -con la sua Abbazia- dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale.La stele commemorativa assieme a targhe descrittive trova collocazione in via Gaetano Di Biasio, di fronte allaalle pendici di Montecassino, dov'era il comando tedesco del capitano Ferdinand Foltin e la vicina area dell'ex Hotel Excelsior-Continental, i luoghi storici dove ci fu la 'Battaglia di Cassino'. Luoghi che furono, dall'inizio del 1944 fino al maggio, roccaforte dei paracadutisti tedeschi e dove si svolsero sangunosi e duri combattimenti tra gli occupanti dellae le forze degliA Cassino dal settembre 1943 al maggio 1944 persero la vita italiani, tedeschi, inglesi, americani, polacchi, francesi con le truppe marocchine perché gli occupanti tedeschi volevano impedire alle truppe alleate di arrivare a Roma.Secondo gli organizzatori, la stele è stata decisa "per rappresentare il desiderio e la necessità di riconciliazione con la nostra popolazione, soprattutto per condividere la sofferenza per le perdite umane sia di parte alleata che di parte tedesca, e per scongiurare il ripetersi delle turpi stragi di allora".Anche per il presidente dell', "L'iniziativa è scevra da qualsivoglia significato politico e la decisione di installare è giunta dopo una profonda riflessione. Una riflessione - prosegue - da cui emergono la forte condanna nei confronti del nazismo e del fascismo, e la certezza che non si intende in nessun modo esaltare questa o quella ideologia, non si vuole cancellare la storia o cambiare gli eventi che portarono distruzione e morte nel Cassinate e a Cassino". Per Valente "a distanza di 74 anni, con la stessa sofferenza per la perdita di cari e parenti caduti per effetto della guerra, le generazioni moderne, sia italiane che straniere, chiedono riconciliazione".Di questa opinione, invece, non è: "Ho appreso con grande stupore e con profonda inquietudine la notizia dell'inaugurazione prevista per domenica prossima di una stele commemorativa nella grotta che ha ospitato il comando tedesco a Cassino, cerimonia organizzata dall`Associazione Albergatori "Parco di Montecassino e Linea Gustav" in collaborazione, a quanto sembra, con il Comune di Cassino. Inoltre, sul manifesto di questa iniziativa appare un paracadute aperto che richiama la prima Divisione che ha operato nella zona, un gesto grave, una ferita alla memoria della Guerra di Liberazione e un'offesa alla comprensione della storia perché non si tiene conto delle stragi e delle violenze compiute nel territorio della nostra regione dai paracadutisti che si vorrebbe omaggiare".Secondo Zingaretti "non si possono confondere meriti e responsabilità, mettere sullo stesso piano liberatori e oppressori, sostituire le ragioni della libertà con quelle dell'odio. Non posso, dunque, che condannare iniziative come questa e ricordare a tutti che bisogna onorare i caduti, i morti di tutte le guerre e le violenze senza umiliare la storia, senza fare a pezzi un passato comune, un patrimonio che ci appartiene".Quello di domenica 18 marzo è il primo di una serie di memorali che indicheranno i percorsi di ''. Si tratta di itinerari individuati da cartelli e targhe in varie lingue che accoglieranno il turista per ripercorrere le tappe degli avvenimenti bellici nel Cassinate.