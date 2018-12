Serie A: diciannovesima giornata, ultima di andata Respirano il Milan e Gattuso, Higuain torna al gol: Spal ko 2-1 Estensi in vantaggio con Petagna, pari immediato di Castillejo. Nella ripresa il 'Pipita' rompe il digiuno e decide il match. I rossoneri risalgono al 5° posto. Bene la squadra di Semplici, per tre volte vicinissima al pari

Il Milan (senza entusiasmare) ritrova gol e vittoria, che mancavano da quattro gare: Spal battuta 2-1 a San Siro. Respira Gattuso, che risale al quinto posto. Estensi (ottima prova) sempre fermi a quota 17, +4 sul terz’ultima posizione occupata del Bologna.Botta e risposta in avvio: l’ex Petagna fa centro dal limite (13’) aiutato da un tocco di Romagnoli che mette fuori causa Donnarumma, su percussione di Suso (male Costa in chiusura) pareggia Castillejo con un imparabile sinistro incrociato. (16’). Al 36’, servito da Kessie, sprecone Bakayoko che calcia alto un ‘rigore’ in movimento.Ripresa. Nessun sussulto fino al minuto 64: percussione di Calabria, assist al bacio di Calhanoglu e timbro di Higuain, a digiuno da 865 minuti (tutte le competizioni). I rossoneri sfiorano il tris con Calhanoglu (destro fuori di poco) e Kessie, ma è la Spal ad andare vicinissima al 2-2 con Cionek (testa), Petagna (altra deviazione di Romagnoli, ma palla stavolta in corner) e soprattutto Fares, cui Donnarumma al 93’ nega la rete con un balzo felino. Espulso Suso per doppia ammonizione (89’).