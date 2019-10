Catalogna: Corte Suprema avrebbe condannato indipendentisti per sedizione

La Corte suprema spagnola avrebbe condannato all'unanimità per sedizione i leader indipendentisti catalani: è quanto anticipa la stampa spagnola, in attesa della storica sentenza.l Tribunale Supremo probabilmente renderà pubblica lunedì la sentenza del 'proces', il processo per le vicende legate al referendum indipendentista dell'ottobre 2017. Ma in attesa che la sentenza divenga pubblica, è filtrata questa indiscrezione.Dopo quattro mesi di deliberazioni, i sette magistrati della Seconda Sezione del Tribunale avrebbero deciso di condannare nove dei 12 accusati per il reato di sedizione, ovvero attacco all'ordine pubblico. I magistrati, che scaglioneranno le pene in relazione della partecipazione di ciascuno ai fatti, avrebbero escluso dunque il reato più grave, quella di attentato alla Costituzione, che era chiesto dalla Procura.Per quest'ultima infatti, il piano indipendentista fu equivalente a 'un colpo di Stato' che cercò di liquidare la Costituzione. I giudici avrebbero anche deciso di condannare l'ex vicepresidente Oriol Junqueras e gli ex consiglieri in carcere (Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull e Raul Romeva) per malversazione di fondi pubblici.