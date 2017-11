La crisi in Spagna Notte in carcere per indipendentisti catalani. Puigdemont dal Belgio: "Protestate ma senza violenza" La giudice Carmen Lamela ha ordinato la detenzione provvisoria del vicepresidente Oriol Junqueras e di sette ministri del Govern catalano. Il legale del presidente catalano destituito: "È stato emesso mandato d'arresto per Puigdemont e 4 ministri che sono in Belgio". Fonti Procura belga: ancora non ricevuto mandato da Madrid. Smentita anche da fonti giudiziarie spagnole. Proteste a Barcellona

Entre barrots, el @govern legítim de Catalunya és més digne que els seus il·lusos empresonadors #Llibertatpresospolitics pic.twitter.com/SrjgfKaaeS — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 novembre 2017

Feu cada dia tot allò que estigui al vostre abast pq el bé derroti al mal a les urnes el 21D. Dempeus, amb determinació i fins a la victòria — Oriol Junqueras (@junqueras) 2 novembre 2017

Prima notte in un carcere spagnolo per gli indipendentisti catalani che hanno sfidato Madrid e ora rischiano 30 anni di carcere per ribellione, sedizione e malversazione. Tra i massimi leader solo Puigdemont non si è presentato ed è rimasto in Belgio e per lui la procura chiede un ordine di cattura europeo. "Scendete in piazza ma nessuna violenza", è ora il suo appello da Bruxelles mentre per oggi si annunciano manifestazioni di protesta contro l'offensiva giudiziaria di Madrid.La giudice Carmen Lamela ha ordinato la detenzione provvisoria del vicepresidente Oriol Junqueras e di sette ministri del Govern catalano destituito del president Carles Puigdemont. Per l'ottavo ministro interrogato, Santi Vila, che si era dimesso il giorno prima della dichiarazione di indipendenza, Lamela prevede possa evitare la detenzione con il pagamento di una cauzione di 50mila euro. E sono stati portati subito in carcere i sette membri del deposto governo catalano, per eliminare il "pericolo di fuga". Il provvedimento ha riguardato l'ex vicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundò , Raul Romeva e Joaquim Forn. Per loro si sono aperte le porte del carcere Estremera di Madrid, mentre le due donne, Meritxell Borras e Dolors Bassa, sono detenute nella prigione femminile di Alcalà, non lontano dalla capitale spagnola.L'ex consigliere catalano per gli Affari Santi Vila ha pagato la cauzione di 50.000 euro, dopo aver trascorso la prima notte in cella come i suoi colleghi. Lo riferisce La Vanguardia."Ho appena appreso dal mio cliente che è stato emesso il mandato di arresto per il presidente e quattro dei suoi ministri che sono in Belgio". Lo ha dichiarato alla televisione di Stato belga VRT Paul Bekaert, avvocato del governatore deposto della Catalogna, Carles Puigdemont."Puigdemont rimarrà qui e ha detto che collaborerà pienamente con le autorità belghe durante la procedura", ha inoltre dichiarato Bekaert, riferendo di aver appreso da Puigdemont che è stato emesso il mandato di arresto per lui e quattro dei suoi ministri che sono in Belgio.Il giudice della Audiencia Nacional, Camern Lamela, deciderà oggi se accogliere o meno la richiesta della procura di spiccare un mandato d'arresto europeo per l'ex presidente della Generalitat catalana, Carler Puigdemont e per i 4 ex membri del suo esecutivo regionale (Clara Ponsati, Antoni Comin, Lluis Puig e Meritxell Serret) scappati con lui in Belgio ed al momento irreperibili. Fonti della procura belga hanno confermato di non aver ricevuto ancora alcun mandato da Madrid e di essere in attesa ma che una volta ricevuta la richiesta "la legge sarà applicata".Nessun mandato d'arresto europeo è ancora stato emesso nei confronti del leader catalano Carles Puigdemont, mandato che probabilmente arriverà domani. Lo confermano fonti giudiziarie spagnole, smentendo quindi quanto dichiarato dall'avvocato belga di Puigdemont alla tv di Stato VRT.In un video-messaggio il presidente catalano deposto ha chiesto ai suoi concittadini di protestare contro le autorità spagnole "senza violenza, pacificamente e rispettando le opinioni di tutti"."Il governo legittimo della Catalogna incarcerato per le sue idee e per essere stato fedele al mandato approvato dal parlamento catalano", dice Puigdemont su Twitter. In un secondo messaggio, con la foto delle migliaia di cittadini scesi per strada per protesta, aggiunge: "Il clan furioso della 155 (la legge che è stata applicata da Madrid per destituire il governo, ndr) vuole il carcere. Il clan sereno dei catalani, la libertà". Il leader catalano Puigdemont ha inoltre chiesto la scarcerazione degli otto membri del governo regionale arrestati su ordine dall'Audiencia Nacional. "Esigo la liberazione dei consiglieri e la fine della repressione politica - ha dichiarato Puigdemont che si trova in Belgio secondo La Vanguardia - È un attentato gravissimo e un golpe contro le elezioni del 21 di dicembre".Prima di essere rinchiuso in prigione, il vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, leader del primo partito catalano, Erc, ha lanciato un appello su Twitter perché "il bene sconfigga il male" alle elezioni del 21 dicembre, rispondendo così a Madrid con il voto. "Fate ogni giorno quello che potete perché il bene sconfigga il male nelle urne. In piedi, con determinazione, fino alla vittoria!", ha scritto Junqueras."Lo stato spagnolo mette in prigione un governo eletto democraticamente: vediamo se l'Europa sarà ancora complice di questo stato": cosiìl a segretaria del Pdecat, il partito del presidente destituito Carles Puigdemont, Marta Pascal, dopo l'arresto di otto ministri del 'govern'."Un giorno nero per la Catalogna. Il governo eletto democraticamente alle urne, in prigione. Manca un fronte comune per conseguire la libertà dei detenuti politici". Lo ha scritto su Twitter la sindaca di Barcellona, Ada Colau, in relazione alla decisione dell'Audiencia Nacional di ordinare il carcere preventivo per il Govern deposto.I movimenti indipendentisti catalani hanno invitato la popolazione a scendere in piazza, anche davanti al Parlament di Barcellona, per protestare contro la decisione del carcere preventivo per i membri deposti del Govern catalano, tra cui il vice presidente Oriol Junqueras. Lo ha riferito La Vanguardia.