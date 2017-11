Catalogna, Procura belga chiede estradizione Puigdemont

La Procura belga ha chiesto che i giudici accolgano la richiesta delle autorità spagnole e dunque che Carles Puigdemont e i quattro ex consiglieri catalani vengano estradati.Lo ha detto ai giornalisti Christophe Marchand, uno dei legali di Puidgemont. Marchand ha spiegato che il procuratore si è mostrato d'accordo con la giustizia spagnola per quanto riguarda i reati di ribellione e di sedizione contestati agli esponenti catalani dal giudice della Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ma non per il reato di appropriazione indebita."Il procuratore ha chiesto l'applicazione della richiesta di estradizione", ha detto il legale, sottolineando che adesso spetta al giudice decidere a riguardo. Marchand ha confermato che una nuova udienza è aggiornata al 4 dicembre.