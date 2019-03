Catalogna: arresti e feriti negli scontri contro Vox Tafferugli a contro manifestazione indipendentisti e antifascisti

Almeno tre persone sono state arrestate e altre cinque ferite in scontri a Barcellona, dove gruppi di indipendentisti catalani e di antifascisti hanno cercato di venire a contatto con una manifestazione per l'unità della Spagna convocata dall'ultradestra sovranista di Vox in Plaza de Espana, scrive El Pais.I tre arrestati dai Mossos d'Esquadra, scrive il giornale,sono tre attivisti di estrema sinistra accusati di aver aggredito un militante di Vox.