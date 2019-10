Escluso reato di attentato alla Costituzione Catalogna: condanne ai leader indipendentisti. 13 anni a Junqueras La sentenza arriva dopo il processo inerente al referendum catalano del 1 ottobre del 2017

VISCA CATALUNYA LLIURE! — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) October 14, 2019

#Spain is a consolidated democracy and one of the most advanced Rules of Law in the world. Our country is one of the most free and safe countries.

Everything fits in Spanish democracy within the Constitution and respecting the law.#EverybodysLand

Video👇https://t.co/JBByN9dO4D — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 14, 2019

La Corte Suprema spagnola ha condannato l'ex vice presidente della Generalitat, il governo catalano, Oriol Junqueras, a 13 anni di carcere. Junqueras è il leader del partito Esquerra Republicana ed era il vice del presidente catalano Carles Puigdemont, in esilio in Belgio, che ha definito la sentenza del "procés" una "aberrazione".La sentenza, emessa dal giudice Manuel Marchena, arriva dopo il processo iniziato lo scorso febbraio per le vicende legate al referendum indipendentista del 1 ottobre del 2017. I leader indipendentisti sono stati riconosciuti colpevoli di sedizione e appropriazione indebita, ovvero attacco all'ordine pubblico. Escluso il reato più grave quindi, quello di attentato alla Costituzione spagnola, che era chiesto dalla Procura e consisteva tra i 16 e i 25 anni di carcere.Pene di 12 anni per gli ex ministri Raul Romeva, Jordi Turull e Dolors Bassa, mentre gli altri due ministri Josep Rull e Joaquim Forn a 10 anni e mezzo. Turrul in un post su Twitter ha scritto in catalano: "Viva la Catalogna libera".Carme Forcadell, ex presidente del Parlamento catalano, è stata invece condannata a 11 anni e mezzo.La pena più "bassa", 9 anni, è stata inflitta al leader del ANC (Assemblea nazionale catalana) Jordi Sànchez e all'ex capo dell'associazione culturale Òmnium, Jordi Cuixart.La Corte ha invece assolto dall'accusa di malversazione altri tre imputati, Santi Vila, Carles Mundó e Meritxell Borràs, che peraltro non sono in carcere e che dunque non andranno in prigione. Per loro un anno e 8 mesi di inabilitazione speciale dalle cariche politiche con dieci mesi di multa diaria di 200 euro.Il Barcellona di Gerard Piqué ha emesso un comunicato intitolato "La prigione non è la soluzione", dove dimostra "appoggio e solidarietà alle famiglie delle persone private di libertà".Il nuovo Alto rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borell, dice: "La Spagna è una democrazia consolidata e uno degli stati di diritto più avanzati nel mondo. Tutto nella democrazia spagnola rientra all'interno della Costituzione e del rispetto della legge". Il video twittato da Borrel è stato ripreso dal presidente socialista Pedro Sánchez, atteso dal voto politico del 10 novembre.Gli indipendentisti chiedevano l'assoluzione e dunque possibile che ci saranno proteste per l'intera settimana con uno sciopero generale nella regione Catalana per venerdì 18 ottobre. Quim Torra, attuale presidente catalano, ha chiesto atti pacifici di disobbedienza civile. Nella città di Girona già centinaia di persone si sono riversate in strada nelle zone della stazione.Il governo di Madrid ha rafforzato le forze di sicurezza nella regione. I catalani hanno già annunciato che faranno ricorso per rivedere la decisione, probabilmente anche a livello europeo davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), con sede in Strasburgo.