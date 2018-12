Il sisma in Sicilia Catania, governo pronto a dichiarare stato di emergenza per il terremoto. "Mutui saranno sospesi" Circa 400 gli sfollati, vertice a Catania. "Nelle prossime ore il governo varera' il provvedimento che prevede la sospensione mutui per tutte le persone che hanno avuto difficoltà", annuncia vicepremier Luigi Di Maio. "Domani alle 19 ci sara' il Consiglio dei ministri - ha spiegato -. Il nostro obiettivo e' aver pronta prima possibile l'ordinanza di protezione civile per fornire agli enti locali tutti gli strumenti per tornare a normalita'"

Il terremoto che ha colpito la provincia di Catania. Circa 400 gli sfollati. Oggi nei comuni colpiti la visita del vicepremier Di Maio, seguita dal vertice in prefettura a cui ha preso parte anche l'altro vicepremier e ministro dell'interno Salvini. "Domani abbiamo un Cdm per dichiarare lo stato di emergenza per il terremoto di Catania e si riunirà anche la commissione Grandi rischi della Protezione civile. Seguiamo costantemente l'evoluzione della situazione', ha detto il premier Conte parlando del terremoto a Catania e della situazione dell'Etna."Tutti i circa 400 sfollati" per il terremoto che ha colpito la zona di Catania "hanno e avranno garantito in istituti pubblici o privati un tetto: le 1800 verifiche di stabilità richieste coinvolgeranno il lavoro di tante persone, ma vedremo di essere assolutamente rapidi, così come il Consiglio dei Ministri è stato rapidamente convocato per lo stato d'emergenza", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini nella conferenza stampa alla Prefettura a Catania al termine del vertice sul terremoto che ha colpito la zona nei giorni scorsi. Nella zona, ha ricordato Salvini, sono al lavoro "365 vigili del fuoco, non solo dalla Sicilia ma anche da Calabria, Basilicata, Campania e Toscana: stanno garantendo con 121 mezzi operatività h24 sul territorio"."Gli esperti che stanno seguendo l'Etna dicono con la situazione e' sotto controllo e quindi mi auguro che i cittadini possano trascorre giornate piu' serene", ha detto il ministro dell'Interno.Per evitare le lungaggini burocratiche nella gestione dei fondi "renderei pienamente responsabili i sindaci". Lo ha detto nella conferenza stampa post terremoto a Catania il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Darei loro pieni poteri, onori e oneri - ha spiegato - oggi ci sono troppi passaggi, troppi processi, troppi dubbi. Per timore che qualcuno sbagli, si blocca tutto. E poi il 99,9% dei sindaci italiani sono persone perbene, sarebbe una fiducia ben riposta"."Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio appena arrivato a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, tra le zone maggiormente danneggiate dal terremoto di Santo Stefano."L'obiettivo del governo e' l'operativita' di tutti gli strumenti di intervento. Domani ci sara' il consiglio dei ministri per dare ai comuni e agli enti gli strumenti per ripristinare la normalita'". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in conferenza stampa presso la prefettura di Catania, insieme al ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Bisogna potenziare le squadre dei tecnici che stanno effettuando i sopralluoghi. La gente chiede risposte celeri", ha aggiunto Di Maio."L'obiettivo è fare in modo che la ricostruzione e la messa a norma degli edifici avvenga il prima possibile. E se ci sarà bisogno di un decreto legge per velocizzare procedure e semplificare norme il governo non avrà alcun problema a fare un decreto". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Catania con l'altro vicepremier Matteo Salvini. "E' chiaro ed evidente che c'è sempre un rischio - ha aggiunto - da una parte quello di ingessare troppo le procedure e non riuscire a fare niente, dall'altra di allargare troppo le maglie e magari c'è qualche furbo che si intrufola". Di Maio ha poi sottolineato che nella manovra ci sono 850 milioni "come primo intervento per il dissesto idrogeologico. E altrettanti fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, che è un altro elemento molto importante"."Nelle prossime ore il governo varera' il provvedimento che prevede la sospensione mutui per tutte le persone che hanno avuto difficolta'". Cosi' il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio durante la conferenza stampa a Catania. "Domani alle 19 ci sara' il Consiglio dei ministri - ha spiegato -. Il nostro obiettivo e' aver pronta prima possibile l'ordinanza di protezione civile per fornire agli enti locali tutti gli strumenti per tornare a normalita'".​"Siamo orgogliosi come Paese: noi ci siamo nell'emergenza e nella prevenzione. Siamo sempre presenti e pronti a intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a Catania, sull'emergenza Etna, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il rischio sismico perche' i terremoti non sono prevedibili", ha aggiunto, sottolineando la necessita' in futuro di varare una piattaforma nazionale di allerta meteo, per la quale e' necessario avere il piano di protezione civile. Borrelli ha ricordato di avere trovato l'84% dei Comuni con il piano, e che la percentuale adesso e' salita all'84%. "Ma non basta - ha precisato - dobbiamo lavorare per arrivare al 100%".