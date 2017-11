Il 'sacco Fiumedinisi' Cateno De Luca assolto da falso e abuso d'ufficio. Prescritta la tentata concussione Il deputato dell'Assemblea regionale siciliana è stato assolto dai reati di falso e abuso di ufficio, perché il fatto non sussiste. Si è prescritto invece il reato di tentata concussione. Per De Luca il pm aveva chiesto 5 anni

Il deputato regionale siciliano del Centrodestra, Cateno De Luca, è stato assolto dal tribunale di Messina. Era accusato di tentativo di concussione, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico.De Luca è stato assolto dall'accusa di concussione per avvenuta prescrizione, dagli altri due reati perché il fatto non sussiste. Alla lettura della sentenza c'è stato un boato di urla di gioia da parte di circa 150 persone, dentro e fuori l'aula del tribunale di Messina.Il procedimento per cui era sotto processo De Luca cominciò per presunti reati commessi tra il 2004 e il 2010 all'interno di un programma di opere di riqualificazione urbanistica e incentivazione dell'occupazione (contratto di quartiere II) a Fiumedinisi (Me), comune di cui era sindaco.Il pm aveva chiesto 5 anni di reclusione. Insieme al deputato regionale sono stati assolti anche Gregorio Natale Coppolino, Grazia Rasconà, Pietro D'Anna, Giuseppe Bertino e Salvatore Piccolo.De Luca venne arrestato nel giugno 2011. Secondo l'inchiesta della Procura messinese l'ex sindaco avrebbe stravolto il programma per favorire imprese edilizie della sua famiglia. I fari della procura erano stati puntati sulla costruzione di un albergo con annesso centro benessere da parte della società "Dioniso" e la realizzazione di centri di formazione permanente del Caf "Fenapi", oltre all'edificazione di 16 alloggi da parte della coop "Mabel".La sentenza per il neo consigliere regionale siciliano dell'Udc è stata emessa poco dopo le 14 in Tribunale a Messina, in seguito al processo sulla presunta speculazione edilizia a Fiumedinisi. Attualmente De Luca è agli arresti domiciliari per evasione fiscale: dopo la sentenza è stato riaccompagnato a casa dai Carabinieri."In questo tribunale ci sono giudici onesti e altri meno. Ho sempre denunciato il verminaio e continuerò a farlo", ha detto dopo la sentenza Cateno De Luca.