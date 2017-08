ITALIA

2017/08/18 19:42

Catturato il toro in fuga sull'autostrada A1. Nel pomeriggio fino a 4 km di coda a Roma nord Un toro in fuga sull'autostrada ha causato questo pomeriggio l'interruzione dell'A1 sul raccordo di Roma Nord dove si sono formati fino a 4 chilometri di coda in direzione Firenze.

Un toro è stato segnalato nel pomeriggio sull'autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza del km 526 tra l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano. Le operazioni di confinamento e cattura dell'animale hanno richiesto il blocco momentaneo del traffico con conseguente formazione di accodamenti che hanno raggiunto l'estensione massima di 4 km. Da una prima verifica effettuata sulla recinzione autostradale non sono emerse anomalie.

