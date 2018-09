Cautela sui listini, attesa per la Bce

di Paolo Gila Avvio all’insegna della prudenza per le borse europee, con gli investitori attenti al discorso che farà il presidente della BCE Mario Draghi dopo la riunione del consiglio direttivo in calendario in tarda mattinata.Londra, Parigi e Francoforte hanno aperto le contrattazioni all’insegna della stabilità, con gli indici intorno alla parità, mentre Milano cede un quarto di punto percentuale.Bene le piazze asiatiche con Tokio in crescita dopo la pubblicazione dei dati sugli ordinativi di macchinari, in progresso nell’ultimo mese. Toniche anche le piazze cinesi.Lo spread è ripartito da 240 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 80%. Stabile l’euro contro dollaro intorno a quota 1 e 16.