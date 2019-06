Cautela sui mercati, continua la corsa di oro e petrolio

di Michela Coricelli Apertura positiva per Wall Street: Dow Jones in rialzo dello 0,21% e Nasdaq dello 0,13%. Le nuove critiche del presidente americano Trump alla Federal Reserve non incidono sull'andamento dei mercati. Trump ha definito la banca centrale "una bambina testarda", perchè "abbiamo bisogno di tagli dei tassi e di un allentamento, per compensare ciò che altri Paesi stanno facendo contro di noi". Il dollaro intanto si indebolisce: l'euro si scambia a 1,1384 contro il biglietto verde. Le borse europee sono contrastate, ma prevale il segno meno: pesa l'indice tedesco Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania, è sceso a giugno a 97,4 da 97,9 di maggio. Milano cede lo 0,31%, Parigi lo 0,15%, Francoforte perde oltre mezzo punto, mentre Londra resta di poco sopra la parità. Continua la corsa del petrolio a fronte delle tensioni geopolitiche in Medioriente tra Usa e Iran: il brent vale 65 dollari al barile e il greggio americano ha toccato i 58 dollari, per poi ritracciare a 57,8. L'oro, bene rifugio per eccellenza, vale 1.406 dollari l'oncia.